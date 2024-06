ELETTI FDI BARI, RISULTATI PREFERENZE ELEZIONI COMUNALI 2024/ Nomi consiglieri e seggi con Romito

RISULTATI BALLOTTAGGIO BARI, SCONFITTA LISTA FDI CON ROMITO: GLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Non ce l’ha fatta il Centrodestra a Bari, troppo il divario emerso nei risultati delle Elezioni Comunali 2024 dopo il ballottaggio che elegge sindaco Vito Leccese del Pd: la lista FdI avrà comunque 3 seggi eletti tra le file dell’opposizione ma pesa la “batosta” nelle preferenze con un secondo turno che mostra un 29,7% per la coalizione pro-Romito contro ben il 70,2% del Centrosinistra di Vito Leccese.

Nel prossimo Consiglio Comunale di Bari, i risultati del ballottaggio definiscono posizioni e seggi eletti: FdI con 3 consiglieri sarà il gruppo d’opposizione più numerosi: i nomi sono quelli più votati al primo turno secondo le preferenze, ovvero Giuseppe Viggiano (1308 voti), Laura De Marzo (1.058) e Antonio Ciaula con 1040 preferenze. Primo tra i non eletti Irma Melini: per gli altri 5 seggi in dote al Centrodestra, 2 per la lista Romito, 1 per Lega-Udc-Prima l’Italia, 1 Forza Italia e il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, Fabio Romito. (agg. di Niccolò Magnani)

RISULTATI PREFERENZE FDI BARI AL PRIMO TURNO: I POSSIBILI ELETTI

Balzo importante di Fratelli d’Italia a Bari alle Elezioni Comunali del 2024, perché i risultati delle preferenze al primo turno confermano la crescita del partito guidato da Giorgia Meloni, che aveva un solo seggio finora. Ora Fdi può arrivare a Bari a nove consiglieri eletti in caso di vittoria di Fabio Romito al ballottaggio, di sicuro ne ha tre che sono certi del loro ingresso in Consiglio comunale. Si tratta di Giuseppe Viggiano, che ha raccolto 1.308 preferenze, mentre Laura De Marzo ha ottenuto 1.058 voti, poi c’è Antonio Ciaula con 1.040 preferenze.

Quindi, questi tre sono i consiglieri eletti di Fdi a Bari a prescindere dall’esito del secondo turno delle elezioni Comunali 2024, quindi anche se vincesse il centrosinistra, ma se dovesse farcela il candidato sindaco del centrodestra al Ballottaggio delle Elezioni Comunali, allora Fratelli d’Italia avrebbe come eletti anche Irma Melini con 808 preferenze, Luca Cicciomessere con 761 voti, mentre Anna Balducci ne ha ottenuti 574, a seguire Maurizio Centola 504 voti, Antonio Guido con 501 preferenze e Anna Degennaro con 399 voti.

CANDIDATI CONSIGLIERI COMUNALI FRATELLI D’ITALIA ALLE ELEZIONI BARI 2024, QUALI ELETTI?

Elezioni Comunali Regionali ed Europee Bari, attesa per i risultati della giornata di voto con le preferenze che rinnoveranno l’amministrazione e i consiglieri con i nuovi eletti di FdI. Tra questi la Meloni sostiene il leghista Fabio Romito, che ha dichiarato in campagna elettorale: “Il nostro avversario è la sinistra”. Sostenuta anche da Forza Italia e Lega, la lista di Fratelli d’Italia punta ad essere alternativa alla maggioranza uscente, soprattutto dopo il caos che si è creato nel PD con le accuse al sindaco uscente Decaro.

Questi i nomi dei candidati FdI a Bari, che se eletti potranno avere un ruolo al Consiglio Comunale per i prossimi 5 anni. Abrescia Matteo, Auteri Elena, Attanasio (Detto Tommi) Tommaso, Balducci Anna, Bellomo Antonella, Belviso Sergio Saverio, Calisi Nicola, Campobasso (Detto Germano) Germano, Cellamare (Detto Simone) Luigi Simone, Centola Maurizio, Ciaula Antonio, Cicciomessere (Detto Ciccio) (Detto Messere) Luca, Contessa Giuseppe, Curione (Detto Duccio) Onofrio, De Chirico (Detto Tony) , Antonio, Degennaro Anna, De Marzo Laura, Di Candia Michele, Fersini Francesca, Giordano Giuseppe, Guido (Detto Tony) Antonio, Lorusso (Detta Mariella) Maria, Lumieri Crescenzio, Magrone (Detto Franco) Francesco , Marzulli (Detta Antonella) Antonia, Mattia (Detta Angela) Angela Rita, Melini Irma,, Navach (Detta Giorgia) Giorgia, Sabato Olimpia, Saltino Cinzia, Scaramuzzi Angelo, Solazzo Emilio, Testini Antonio, Traversi (Detto Giancarlo) Giovanni, Ventura (Detto Franco) Francesco Saverio, Viggiano (Detto Pino) Giuseppe

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE ELEZIONI COMUNALI BARI 2019

Alle Elezioni Comunali di Bari nel 2019, FdI aveva presentato la lista “Fratelli d’Italia Sovranisti Conservatori con Giorgia Meloni”, ottenendo un totale di 5443 voti e, tra gli eletti, un seggio a sostegno del candidato sindaco della coalizione di centro destra Pasquale Di Rella, vincitore delle primarie come indipendente, ex PD poi passato a Forza Italia, che non ha raggiunto la maggioranza per battere Antonio Decaro del centro sinistra, ma è stato eletto consigliere.

Successivamente, a luglio nel 2023, tra le polemiche, Di Rella abbandona il centro destra per passare al gruppo consiliare “Con Emiliano”. Gli altri candidati di FdI, che avevano ottenuto più voti nei vari seggi erano stati rispettivamente: Filippo Melchiorre, Pasquale Finocchio e Michele Caradonna.











