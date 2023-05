Eletti FdI Brindisi, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

PREFERENZE CANDIDATI FDI E IPOTESI ELETTI, RISULTATI ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

Tra 28 e 29 maggio si decideranno le sorti delle elezioni comunali Brindisi 2023. I risultati del primo turno infatti non hanno visto prevalere alcun contendente, al ballottaggio sarà sfida tra il candidato del centrodestra Giuseppe Marchionna (44 per cento) e il candidato di centrosinistra Roberto Fusco (33,32 per cento). FdI di Giorgia Meloni ha sostenuto la candidatura di Marchionna e con il 10,14 per cento si è confermata seconda forza della coalizione dietro a Forza Italia.

GIALLO AUTONOMIA/ Due ipotesi dietro lo sgambetto a Calderoli

Per delineare l’effettivo numero di seggi in Consiglio comunale sarà necessario attendere il risultato del secondo turno, con il premio di maggioranza destinato al vincitore del ballottaggio. Ma è possibile iniziare a individuare chi sicuramente entrerà in Consiglio grazie al numero di preferenze collezionate. Per quanto riguarda FdI, in caso di vittoria di Marchionna saranno cinque i consiglieri eletti: Massimiliano Oggiano, Maria Lucia Vantaggiato, Mario Borromeo, Cesare Mevoli e Roberto Quarta. In caso di vittoria di Fusco, FdI porterà in Consiglio comunale i due candidati più votati, ovvero Massimiliano Oggiano e Maria Lucia Vantaggiato. (Aggiornamento di MB)

Eletti FdI Ancona, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”

CANDIDATI CONSIGLIERI FDI ALLE ELEZIONI COMUNALI BRINDISI 2023

In attesa dei risultati definitivi finali con tutti gli eletti e le preferenze delle elezioni comunali Brindisi 2023, ecco qui di seguito tutti i nomi in campo per FdI di Giorgia Meloni a sostegno del candidato sindaco Giuseppe Marchionna, sostenuto dal centrodestra unito e da altre liste civiche. Un ritorno in campo per il candidato della coalizione, già primo cittadino nei primi anni Novanta e vice di Consales in tempi più recenti.

Sondaggi politici/ FdI 30%, Pd ok, Lega 8%. Per 64% Berlusconi deve lasciare politica

Ecco dunque qui di seguito tutti i candidati consiglieri comunali della lista FdI: Rita Abruzzi (51 anni), Attilio Augusto (35 anni), Mario Borromeo (36 anni), Luciano Cavalera (74 anni), Antonio Contestabile (43 anni), Simona Danese (48 anni), Massimiliano De Noia (46 anni), Antonella Denotarpietro (52 anni), Valeria Esposito (37 anni), Patrizia La Rosa (49 anni), Laura Laneve (60 anni), Annamaria Magrì (52 anni), Monica Marinazzo (52 anni), Cesare Mevoli (58 anni), Bruno Micelli (50 anni), Alessandro My (36 anni), Sara Nico (26 anni), Massimiliano Oggiano (54 anni), Vera Passaseo (46 anni), Antinio Pisanelli (71 anni), Roberto Quarta (52 anni), Francesca Rampino (47 anni), Roberta Ruggieri (47 anni), Teresa Santantonio (49 anni), Antonio Spagnolo (51 anni); Jacopo Sticchi (30 anni), Domenico detto Piero Strada (67 anni), Anna Suetta (46 anni), Mario Tarì (89 anni), Maria Lucia Vantaggiato (31 anni), Alessandro Zaccaria (41 anni).

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE COMUNALI BRINDISI 2018

Osservando invece i risultati delle elezioni comunali Brindisi nel 2018, sempre in attesa dei dati e delle preferenze per gli eletti di questa tornata di Amministrative, FdI spera di moltiplicare i voti rispetto a cinque anni fa. Le comunali del 2018 rappresentarono una grossa novità per il centrodestra, diviso alle urne: il partito del premier Meloni e la Lega da una parte, Forza Italia dall’altra. Il candidato Massimo Ciullo restò fuori dal ballottaggio, fermandosi al 18,40 per cento. Fratelli d’Italia si attestò come primo partito della coalizione con il 6,30 per cento. Un dato non particolarmente esaltante, ma comunque sufficiente per portare un eletto in Consiglio comunale: parliamo del consigliere uscente Massimiliano Oggiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA