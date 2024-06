Eletti Fdi Campobasso, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con De Benedittis

RISULTATI PREFERENZE FDI CAMPOBASSO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Non fa eccezione Campobasso per quanto riguarda la crescita generale di Fratelli d’Italia, anche per quanto riguarda seggi ed eletti in Consiglio comunale dopo i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2024. Il candidato di centrodestra Aldo De Benedittis ha ottenuto il 47,90% con 12.874 voti, di cui 3.408 arrivano da Fdi, che con il 13,08% è il primo partito della coalizione, ma non in generale visto che il Pd ha fatto meglio. Al ballottaggio sfiderà Marialuisa Forte, sostenuta dal campo largo, che invece ha ottenuto il 32,16% con 8.643 preferenze.

In attesa dei risultati del ballottaggio alle Elezioni Comunali 2024 di Campobasso, si prospettano due scenari in base appunto all’esito: ad esempio, in caso di vittoria di Aldo De Benedittis entrerebbero cinque consiglieri eletti per Fratelli d’Italia, cioè Giovanni Varra, Mario Annuario, Stefania Di Claudio, Francesco Pilone e Andrea Montella. Ma quest’ultimo è l’unico in bilico dei cinque, perché se i primi quattro di Fdi sono sicuramente eletti, Montella sarebbe escluso in caso di vittoria di Marialuisa Forte al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024 a Campobasso.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI ALLE ELEZIONI CAMPOBASSO 2019

Alle ultime elezioni comunali che si sono tenute a Campobasso cinque anni fa, FdI ottenne il 5,24% per 1.475 preferenze, riuscendo a conquistare uno dei seggi eletti. In quell’occasione Fdi sosteneva Maria Domenica D’Alessandro, candidata sindaco sostenuta dalla coalizione del centrodestra che fu sconfitta al ballottaggio dal candidato M5s Roberto Gravina.

L’esponente di FdI che figurò tra gli eletti a Campobasso fu Mario Annuario, che finì tra le fila dell’opposizione, peraltro insieme al centrosinistra, visto che la maggioranza è stata guidata dai Cinque Stelle. Cinque anni dopo la situazione è cambiata completamente per Fdi, e sarebbe così anche in caso di sconfitta al ballottaggio delle Elezioni Comunali, scenario che comunque il centrodestra vuole scongiurare per riconquistare la città dopo anni vissuti in minoranza, all’opposizione.

