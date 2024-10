CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FDI ALLE ELEZIONI LIGURIA 2024

Manca sempre meno per scoprire i numi degli eletti FdI alle Elezioni Regionali Liguria 2024 che hanno portato tutti i cittadini liguri alle urne in questi giorni per scegliere la quadra che comporrà il nuovo Consiglio Regionale: per il centrodestra si tratta di una sfida importante che potrebbe portare ad una riconferma della fiducia dell’elettorato ligure dopo le inchieste che sono state aperte a carico dell’ex presidente regionale Giovanni Toti espresso – quattro anni fa – dalla coalizione all’epoca guidata dalla Lega.

In questa occasione elettorale FdI ha scelto di sostenere – sempre con i classici Lega, FI e UdC e con altre tre liste civiche – la candidatura del sindaco indipendente genovese Marco Bucci riesprimendo alcuni dei nomi che in quest’ultima legislatura hanno occupato i bachi della maggioranza nel Consiglio; e proprio in attesa di conoscere chi saranno gli eletti del 2024 vi lasciamo l’elenco completo dei candidati presenti sulle schede elettorali, divisi per circoscrizione:

– Genova: Lucia Aliverti, Luca Andreol, Stefano Balleari, Carla Bo, Fabrizio Brignole, Maurizio Buscemi, Angelo Carella, Francesco De Benedictis, Vincenzo Falcone, Simona Ferro, Sergio Gambino, Laura Gaggero, Elisabetta Lai, Laura Lauro, Simonetta Saveri e Augusto Sartori

– Savona: Massimo Arecco, Rocco Invernizzi, Filippo Marino Noberasco, Silvia Rozzi e Antonella Tosi

– La Spezia: Daniela Carli, Gianmarco Medusei, Daniela Menini, Leonardo Paoletti e Carlo Rampi

– Imperia: Luca Lombardi, Stefana Rossi, Veronica Russo e Paolo Strescino

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PER FDI ALLE REGIONALI IN LIGURIA DEL 2020

Insomma, per FdI e l’intero centrodestra la partita della Liguria è piuttosto importante specialmente a fronte degli ottimi risultati ottenuti alle urne nel 2020 in occasione delle ultime elezioni chiuse dalla coalizione con il 56,13% contrapposto al flop dei Dem che si fermarono a quota 38,9 per cento dei voti: all’interno del centrodestra, i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si piazzarono terzi (quarti a livello generale, tenendo conto del PD in seconda posizione) con un totale di più di 68mila voti pari ad una percentuale del 10,87% che si unì al 17,14 leghista, al 22,61 della civica di Toti e al 5,27 dei forzisti.

Grazie al loto 10 per cento, gli eletti FdI nel 2020 furono in totale 3 che occuparono altrettanti seggi al fianco di 8 civici, 6 leghisti e 1 forzista; ed erano: Stefano Balleari nel genovese, Sauro Manucci a La Spezia e Gianni Berrino ad Imperia.