RISULTATI REGIONALI LIGURIA 2024: 17 ELETTI NEL CENTRODESTRA CON BUCCI PRESIDENTE, LE PREFERENZE

Con la vittoria al fotofinish del nuovo Governatore Marco Bucci nei risultati delle Elezioni Regionali Liguria 2024 saranno 18 i consiglieri eletti in dote al Centrodestra che siederanno nei seggi della maggioranza nel nuovo Consiglio Regionale a Genova: 17 gli eletti tra tutte le liste, più ovviamente lo scranno per il Presidente di Regione Liguria che giocoforza dovrà dismettere i panni da sindaco di Genova.

Dopo una lunghissima giornata di spoglio lunedì 29 ottobre 2024 che ha portato la vittoria per 9mila voti di scarto sul “campo largo” di Andrea Orlando, si compie la clamorosa rimonta di Bucci e del Centrodestra che fino ad inizio settembre sembravano di fatto “spacciati” politicamente dopo il trambusto per le dimissioni del Governatore Giovanni Toti. E invece il colpo di coda di una campagna elettorale spesa al massimo dai candidati, su tutti il sindaco di Genova, hanno portato risultati ottimi con la terza giunta consecutiva di Centrodestra in Liguria e una sinistra battuta con il 48,77% di Bucci contro il 47,36% di Orlando.

Nei risultati dei voti di preferenze a livello regionale sale prima lista Fratelli d’Italia ma con minor impatto rispetto ai sondaggi della vigilia: ottima invece la performance delle due liste civiche centriste pro Bucci, così come tiene bene la Lega che prende più voti di Forza Italia. Nell’oltre 48% di risultati complessivi della coalizione, FdI di Meloni prende il 15,08% con 84mila preferenze, davanti al 9,46% della lista Vince Liguria (che ospitava ex consiglieri della lista Toti e di Noi Moderati) con 53mila preferenze; al terzo posto la Lega di Salvini all’8,47% (47mila voti), poi Forza Italia al 7,98% con 44mila preferenze, Orgoglio Liguria (con candidati ex Italia Viva e Azione) al 5,7% con 32mila voti. Chiudono l’Udc all’1,3% e Alternativa Popolare allo 0,34%.

CHI SONO I CONSIGLIERI ELETTI IN MAGGIORANZA, ECCO TUTTI I NOMI. BOOM NOI MODERATI CON 5 SEGGI

La distribuzione dei seggi eletti per il Centrodestra con Bucci Presidente segue appunto la ripartizione dei risultati alle Elezioni Regionali Liguria 2024 con in più il premio di maggioranza di 6 seggi andato alla coalizione vincitrice: per questo motivo, Fratelli d’Italia di Meloni ottiene ruolo di capofila in Consiglio Regionale con 5 seggi, ma è ottima la performance anche di Noi Moderati che pure non essendosi presentata come lista a sé stante, ottiene in tutto 5 consiglieri eletti sommando i candidati di Vince Liguria e Orgoglio Liguria che appartengono allo stesso partito di Lupi. Ecco qui di seguito i risultati dei 17 seggi eletti distribuiti per le singole liste:

– FdI 5

– Vince Liguria 3

– Lega 3

– Orgoglio Liguria 3

– Forza Italia 3

Sui nomi effettivi dei consiglieri eletti con Bucci nel nuovo Consiglio Regionale Liguria fino al 2029 ci sono molte conferme, alcune sorprese (il leghista Edoardo Rixi, che sarebbe comunque rimasto in Parlamento, non ha preso preferenze sufficienti per essere eletto in Liguria) e una spinta forte delle liste misto civiche-politiche a sostegno del Presidente eletto Marco Bucci. Vera forza trainante nella provincia di Imperia che ha fatto la differenza probabilmente per la vittoria finale sono le 6mila preferenze guadagnate da Marco Scajola, nipote dello storico sindaco di Imperia e artefice di un settimo dei voti totali di Forza Italia in Liguria. Ecco qui sotto tutti i nomi dei consiglieri eletti con il Centrodestra nelle singole circoscrizioni, fermo restando eventuali rinunce, conferme in sede di proclamazione ed eventuali sostituzioni in caso di nomina ad assessore:

– FdI: Stefano Balleari, Simona Ferro (Genova); Luca Lombardi (Imperia); Gianmarco Medusei (La Spezia); Rocco Invernizzi (Savona)

– Lega: Alessio Piana (Genova); Alessandro Piana (Imperia); Sara Foscolo (Savona)

– Vince Liguria per Bucci: Federico Bogliolo, Matteo Campora (Genova); Alessandro Bozzano (Savona)

– Orgoglio Liguria: Giovanni Boitano (Genova); Walter Sorriento (Imperia); Marco Frascatore (La Spezia)

– Forza Italia: Carlo Bagnasco (Genova); Marco Scajola (Imperia); Angelo Vacarezza (Savona)