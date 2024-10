SONDAGGI EXIT POLL E PROIEZIONI VERSO I RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024: TUTTE LE INFO

Dalle ore 15 si azzera tutto e così i sondaggi e le previsioni della vigilia sulle Elezioni Regionali Liguria 2024 diverranno solo un paragone possibile con i risultati effettivi in arrivo: prima con gli exit poll, poi con le proiezioni e poi con i dati reali, ecco che il quadro tra la sera di oggi e la mattina di domani sarà definitivo. Non vi sono ballottaggi nelle Elezioni Regionali e così il candidato Presidente (tra i 9 ufficiali) che riuscirà ad ottenere anche un voto in più degli avversari potrà governare i prossimi 5 anni di Consiglio Regionale in Liguria dopo i 9 anni di Giovanni Toti: come prevedibile, il Centrodestra attorno a sindaco di Genova Marco Bucci e il “campo largo” (senza Renzi) con l’ex Ministro Andrea Orlando sono i due veri favoriti nei sondaggi pre-silenzio elettorale per i risultati delle Regionali Liguria 2024.

Dopo la prima giornata di voto ieri, la chiusura dei seggi definitiva è prevista oggi 28 ottobre 2024 alle ore 15 con lo spoglio con tutti i risultati in arrivo subito dopo: sarà dunque attorno a questa sera che si saprà con ogni probabilità chi sarà il nuovo Presidente di Regione Liguria e quale maggioranza avrà nei 31 seggi complessivi del Consiglio Regionale di Genova. Come da norma, gli exit poll con i primi risultati dagli istituti di sondaggi saranno disponibili solo con l’apertura dei plichi elettorali alle ore 15, con le proiezioni invece in arrivo circa 1-2 ore dopo la chiusura dei seggi. Il consorzio Opinio Italia – che riunisce i sondaggi dell’Istituto Piepoli, Noto ed Emg Different – ha già fatto sapere che oggi lunedì 28 ottobre 2024 dalle ore 15 saranno disponibili exit poll e proiezioni in diretta dalla Liguria con i primi risultati sulle Elezioni Regionali; inoltre, tenuto conto dei sondaggi espressi prima del “buio”, potrebbero essere probabili i dati di Tecnè per PrimoCanale.

Più di un milione di elettori al voto in Liguria per scegliere il prossimo Presidente e rinnovare il Consiglio Regionale. Lunedì 28 dalle 15, dopo la chiusura delle urne, #OpinioItalia seguirà per Rai le elezioni con #exitpoll e #proiezioni.#Liguria2024 #ElezioniRegionali2024 pic.twitter.com/3mjn1KObIF — Opinio Italia (@Opinio_Italia) October 24, 2024

SONDAGGI POLITICI ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024 PRE-BUIO: CHI PUÒ VINCERE NEI RISULTATI DI OGGI 28 OTTOBRE

Facendo un rapido passo indietro e osservando come venivano inquadrate queste Elezioni Regionali Liguria 2024 appena due settimane prima del voto, i sondaggi espressi da tre centri demoscopici davano tutti un lievissimo vantaggio al candidato di Centrodestra, in recupero monstre dopo la candidatura ufficializzata solo a metà settembre. Bucci era dato avanti nei sondaggi BidiMedia del 7 ottobre 2024, così come per Noto-Rai dell’8 ottobre: il pari sostanziale con Orlando, con dunque esito incerto nei risultati, era invece emerso nei sondaggi politici di Tecnè per PrimoCanale del 10 ottobre scorso.

Entrando nelle pieghe dei singoli numeri di questi sondaggi che per primi davano una “previsione” su quanto poi oggi exit poll e risultati daranno sulle Elezioni Regionali Liguria 2024, emerge un dato chiaro: il recupero di Bucci sul “campo largo” era inatteso in queste modalità ma dopo le difficoltà della coalizione di Centrosinistra, unita alla compattezza del Centrodestra attorno ad un candidato molto conosciuto e apprezzato a livello locale, il divario iniziale è stato colmato. Per i sondaggi BidiMedia Bucci era dato al 47,5% contro il 47% dell’esponente della Segreteria Pd nazionale: stesso dato anche per i sondaggi di Antonio Noto a “Porta a Porta”, mentre il pari esatto a quota 47% erano i risultati pronosticati da Tecnè prima del “buio elettorale”. In termini di media generale, Bucci veniva visto come candidato “favorito” con uno +0,3% di vantaggio sul rivale Andrea Orlando.

Mentre gli altri 7 candidati – ovvero, Nicola Morra, Nicola Rollando, Davide Felice, Marco Ferrando, Maria Antonietta Cella, Alessandro Rosson e Francesco Toscano – vengono dati tutti sotto il 3% nei sondaggi politici della vigilia di queste Elezioni Regionali Liguria 2024, in attesa ancora degli exit poll in arrivo dopo le ore 15 interessanti sono i pronostici sui voti di lista. FdI di Meloni a livello locale veniva sondata al 20,2% come secondo partito dietro al Pd di Orlando al 25,9%, al terzo posto il 10,4% della lista Bucci-Toti “Vince Liguria” davanti a Lega (8%), AVS (7,1%) e M5s al 7,1%; appena sotto la top six in Liguria si stagliano tutti gli altri partiti, da Forza Italia con il 5,7% fino al 4% della lista Orlando. In termini di coalizioni generali, il Centrodestra con Bucci nei sondaggi pre-Regionali 2024 era visto al 47,5% contro il 47,2% del “campo largo” a guida Orlando, senza la presenza dei centristi di Renzi che si sono dovuti ritirare dalla coalizione dopo il veto imposto da Giuseppe Conte del M5s.