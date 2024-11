I CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI CON FDI ALLE ELEZIONI UMBRIA 2024: VERSO I SEGGI ELETTI FDI

Chi sono gli eletti FdI in Umbria? Mancano veramente poche ore prima di poter conoscere i risultati delle Elezioni Regionali Umbria 2024 con i quali verranno resi noti anche i nomi di tutti gli eletti che entreranno nel nuovo consiglio: la speranza di FdI è ovviamente quella di riuscire a riconfermare il nome dell’attuale governatrice Donatella Tesei, conquistando al contempo un numero possibilmente maggiore di voti che permetta a Fratelli d’Italia di superare l’ottimo risultato della Lega del 2019: come anticipavamo poche righe fa il centrodestra si è nuovamente compattato attorno al nome della governatrice uscente, mentre il centrosinistra (accompagnato anche dal Movimento 5 Stelle) ha puntato tutto su Stefania Proietti.

Soffermandoci – ovviamente – su FdI, in attesa di conoscere quanti saranno i seggi occupati dai consiglieri meloniani, possiamo recuperare l’elenco di tutti i candidati che negli ultimi giorni hanno ricevuto i voti dei cittadini, tutti raccolti attorno all’unica circoscrizione locale: Paola Agabiti Urbani, Marco Celestino Cecconi, Marco Cesaro, Francesca Cova, Alessandro Cretoni, Moreno Fortini, Matteo Giambartolomei, Paola Marzioli, Luca Merli, Annalisa Mierla, Alessandro Moio, Daniele Nicchi, Andrea Nunzi, Eleonora Pace, Stefano Pascolini, Clara Pastorelli, Attilio Persia, Paolo Scura, Luciana Veschi e Simona Vitali.

SEGGI CONSIGLIERI ELETTI FDI E PREFERENZE ALLE REGIONALI UMBRIA 2019

Riavvolgendo – ora – il nastro elettorale fino alle Elezioni del 2019 vale la pena ricordare che in Umbria Donatella Tesei ottenne ben il 57,55% dei voti: tra questi la maggior parte (ovvero il 36,95%) finì in tasca alla Lega, mentre FdI si piazzo al secondo della coalizione con il 10,40%, inferiore solamente al 22,33 per cento che ottennero – dall’altra parte – i candidati del Partito Democratico; mentre sempre in colazione non mancarono neppure un 5,5% di voti a favore di Forza Italia e un comunque positivo 3,93% per la lista civica collegata a Tesei.

Con il suo 10,40 per cento – al contempo pari a poco più di 43mila voti – FdI riuscì a conquistare 2 dei seggi del Consiglio in larghissima parte (con 8 seggi sui 20 totali) in mano alla Lega, che resero da candidati ad eletti sia Marco Squarta che – riconfermata anche in queste elezioni del 2024 – Eleonora Pace.