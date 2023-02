Eletti FdI, voti preferenze Elezioni Lombardia 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

VOTI LISTA FDI ELEZIONI REGIONALI LOMBARDIA 2023: PRIMI DATI PREFERENZE

Per la prima volta in Lombardia FdI risulta il primo partito per preferenze e di conseguenza anche eletti nel prossimo Consiglio Regionale: i risultati delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 mostrano come, in attesa dei dati definitivi che daranno l’esatto numero di eletti FdI con relative preferenze, il partito di Giorgia Meloni abbia contribuito in maniera determinante alla vittoria di Attilio Fontana al secondo mandato consecutivo in Regione Lombardia. Secondo le ultime proiezioni sui dati reali delle liste, i risultati di Fratelli d’Italia in Lombardia vedono un ottimo 26,3% che rende FdI lista di maggioranza all’interno della coalizione vincente di Centrodestra. Mentre attendiamo dati più complessivi che daranno l’esatta contezza di seggi e consiglieri eletti, ecco un primo campione sui voti di preferenze dei candidati consiglieri nelle singole 12 circoscrizioni provinciali in cui sono suddivise le Elezioni Regionali Lombardia.

Eletti FdI, voti preferenze Elezioni Lazio 2023/ Nomi consiglieri e seggi lista

A Milano – 826 sezioni scrutinate su 2892 totali – le preferenze per FdI vedono svettare Garavaglia con 5.675 voti, seguito da Alparone con 3,972, Lucente 2.286 e Vittorio Feltri con 1.503; a Bergamo invece i più votati per il momento sono Paolo Franco con 3.708 voti e Lara Magoni con 3.656; alle Elezioni Regionali Lombardia nella circoscrizione di Brescia i più votati in quota FdI sono Carlo Bravo (3.243 preferenze) e Diego Invernici (2.919), mentre a Como la più votata è Anna Dotti con 1.027 voti. Ecco in breve i più votati nelle preferenze FdI delle altre province di Lombardia: Ventura 2018 voti a Cremona; Mastroberardino 1830 voti a Lecco; Patrizia Baffi 1737 a Lodi; Mantova con Alessandro Beduschi 2.585 preferenze; Federico Romani con 618 voti a Monza; Claudio Mangiarotti con 4.859 voti a Pavia. Chiudono Sondrio con le preferenze per la lista FdI che vede svettare Carla Cioccarelli (997 voti) e Varese con Luigi Zocchi a 539 voti.

Sondaggi politici nazionali/ FdI 29%, Pd sotto 17%, Lega 9%. 54% boccia Sanremo 2023

Risultati Elezioni Regionali 2023: Lombardia e Lazio – Voti liste e seggi: Lombardia e Lazio

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI FRATELLI D’ITALIA ALLE ELEZIONI LOMBARDIA 2023

In attesa dei risultati definitivi per quanto riguarda preferenze ed eletti nelle Elezioni Regionali Lombardia 2023, concentriamoci sui nomi in campo per la lista di Fratelli d’Italia (FdI) a sostegno del candidato Governatore Attilio Fontana. A distanza di 5 anni dalle precedenti Regionali dove il partito di Giorgia Meloni era nettamente la terza forza della coalizione di Centrodestra i ruoli si sono del tutto ribaltati, come già visto nelle recenti Elezioni Politiche 2022. Per questo motivo la lista dei consiglieri regionali a breve eletti dovrebbe mutare inevitabilmente nei numeri rispetto ai risultati del 2018.

GAS E POLITICA/ L'importanza e i nemici del Piano Mattei italiano

Tra i volti principali nelle liste dei candidati FdI troviamo il senatore Gianpietro Maffoni, il deputato Carlo Maccari ma anche l’assessore alla Sicurezza Romano La Russa (fratello del Presidente del Senato): il capolista nella circoscrizione di Milano resta Vittorio Feltri, mentre fresco di addio al gruppo Popolari-Lupi entra in FdI come candidato consigliere regionale il giovane Matteo Forte, così come troviamo anche l’ex FI Marco Bestetti. Altri candidati noti sono lo scrittore Stefano Zecchi, l’ex candidato della lista Sala e maestro d’orchestra Alberto Veronesi (figlio dell’oncologo Umberto), la giornalista Noemi Azzurra Barbuto. Ecco invece qui di seguito la lista dei candidati alle Elezioni Regionali Lombardia 2023 in quota Fratelli d’Italia, suddivisi per le circoscrizioni provinciali:

– FdI Milano: Vittorio Feltri, Stefania Ambrosini, Marco Alparone, Noemi Azzurra Barbuto, Franco Lucente, Maria Stefania Bonfiglio, Giuseppe Berlino, Antonella Daniela Buro, Edoardo Bernardelli, Maira Cacucci, Marco Bestetti, Lucia Lo Palo, Roberto Caspiati, Silvia Maullu, Matteo Forte, Luce Meola, Christian Garavaglia, Laura Molteni, Enrico Marcora, Rosanna Serra, Carlo Sorrentino, Gianfranca Tesauro, Alberto Veronesi, Chiara Valcepina, Stefano Zecchi, Simona Vettese.

– FdI Bergamo: Paolo Franco, Lara Magoni, Alberto Mazzoleni, Valentina Tugnoli, Michele Schiavi, Monza Todeschini, Pietro Macconi, Antonietta Zanga, Corrado Centurelli, Silvia Belotti.

– FdI Brescia: Barbara Mazzali, Bonazzi di Sannicandro Giommaria, Laura Magli, Giorgio Bontempi, Silvia Razzi, Carlo Bravo, Emma Soncini, Paolo Inselvini, Mariateresa Vivaldini, Diego Invernici.

– FdI Como: Cristiano Berlanda, Anna Dotti, Edgardo Arosio, Claudia Lingeri, Stefano Molinari, Barbara Zuccon.

– FdI Cremona: Valentina Bagnolo, Federica Brisio, Stefano Foggetti, Marcello Ventura.

– FdI Lecco: Giacomo Zamperini, Fabio Pio Mastroberardino, Donatella Scaravilli, Giulia Turato-

– FdI Lodi: Patrizia Baffi, Alex Dalla Bella.

– FdI Mantova: Alessandro Beduschi, Paola Bulbarelli, Pietrangelo Gozzi, Paola Carreri.

– FdI Monza–Brianza: Federico Romani, Marco Meloro, Antonio Castiglia,

Eleonora Frigerio, Alessia Villa, Ilaria Adamo, Claudia Toso.

– FdI Pavia: Elisabetta Fedegari, Claudio Mangiarotti, Emanuela Rocchi, Ubaldo Zerbinati

– FdI Sondrio: Corrado Pini, Carla Cioccarelli.

– FdI Varese: Giuseppe De Bernardi Martignoni, Francesca Caruso, Luigi Zocchi, Romana Dell’Erba, Luca Folegani, Luigi Melis, Sarah Carlini, Francesca Palmira Marino.

Elezioni Regionali 2023: risultati ed eletti Lombardia – risultati ed eletti Lazio

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FDI NELLE REGIONALI LOMBARDIA 2018

Quando nelle prossime avremo l’esatta contezza dei risultati su eletti, preferenze e voti delle Elezioni Regionali Lombardia 2023 ecco che potremo fare un perfetto paragone con la quasi certa crescita esponenziale di Fratelli d’Italia anche in Lombardia (dove nei sondaggi prima del silenzio elettorale era quotata attorno al 26-27%) rispetto ai risultati delle Regionali 2018. Cinque anni fa il Presidente vincente Attilio Fontana vinse con il 48,9% delle preferenze ma FdI rimase la terza forza della coalizione dietro a Lega e Forza Italia con “solo” il 3,6% dei voti (circa 190mila voti conquistati).

Questo consentì a Fratelli d’Italia di poter contare su soli 3 candidati consigliere eletti in maggioranza nel nuovo Consiglio Regionale giunto fino ad oggi. Ecco dunque i 3 consiglieri regionali eletti alle precedenti Elezioni Regionali Lombardia (28 ne andarono alla Lega, 14 per Forza Italia, 1 a testa per Fontana Presidente, Noi con l’Italia-Udc, Energie per la Lombardia): Lara Magoni (Bergamo); Viviana Beccalossi (Brescia); Riccardo De Corato (Milano).











© RIPRODUZIONE RISERVATA