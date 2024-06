Eletti Forza Italia a Campobasso, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA CAMPOBASSO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

I risultati a Campobasso del primo turno alle Elezioni Comunali 2024 per Forza Italia mostrano una crescita rispetto alle ultime amministrative, e dovrebbe avere più eletti, a prescindere da come andrà il ballottaggio tra Aldo De Benedittis, che ha ottenuto il 47,90%, e Marialuisa Forte che invece si è fermata al 32,16%. Se si tiene conto della coalizione di centrodestra, non può soddisfare il fatto che sia il quarto partito e abbia fatto meglio solo di Lega e Udc con il suo 8,37% per 2.182 voti, d’altra parte sono numeri in linea con quanto registrato cinque anni fa.

Eletti Forza Italia Vibo valentia, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi ed eletti con Cosentino

La differenza però la si evince dai seggi eletti, perché Forza Italia a Campobasso ha ottenuto almeno due consiglieri per il nuovo Consiglio comunale, che potrebbero salire a tre in caso di vittoria del candidato di centrodestra al ballottaggio. Infatti, quest’ultimo scenario premierebbe Nicola Cefaratti, Mimmo Esposito e Giuseppe Gianfagna, ma quest’ultimo sarebbe fuori dai giochi se invece vincesse il centrosinistra al Campobasso al secondo turno delle Elezioni Comunali.

Eletti Forza Italia Vercelli, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Scheda

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI CAMPOBASSO 2019

In occasione delle ultime elezioni comunali a Campobasso, Forza Italia aveva ottenuto l’8,24% in virtù dei 2.318 voti raccolti al primo turno. Con la coalizione di centrodestra sosteneva Maria Domenica D’Alessandro, che riuscì a superare il primo turno, salvo poi uscire sconfitta al ballottaggio dalla sfida con Roberto Gravina, diventato sindaco per M5s. Le amministrative del 2019 a Campobasso furono un caso particolare per diversi motivi: dalla vittoria dei Cinque Stelle, che riuscirono a escludere dal ballottaggio il centrosinistra, alla presenza dei rappresentanti di questi ultimi tra le fila dell’opposizione insieme al centrodestra.

Eletti Forza Italia Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Fanelli

Per quanto riguarda Forza Italia, ottenne solo un seggio, quindi tra i consiglieri eletti a Campobasso ci fu un solo esponente del partito fondato da Silvio Berlusconi, cioè Mimmo Esposito. Tutto è cambiato cinque anni dopo, visto che il centrodestra sfida il campo largo al ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024 a Campobasso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA