Eletti Forza Italia Cremona, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e consiglieri con Portesani

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA CREMONA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Secondo appuntamento alle urne in quel di Cremona per i ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024, con l’attesa di scoprire tutti i nomi degli eletti tra le forze di maggioranza e di opposizione nel nuovo Consiglio comunale: nel primo turno Forza Italia (protagonista di questo articolo) con la coalizione di centrodestra è uscita ‘vittoriosa’ con il 43,19% delle preferenze per il candidato Alessandro Portesani, mentre il centrosinistra e Leonardo Virgilio si sono fermati poco più sotto al 41,94%. Tutto si deciderà ai ballottaggi delle Elezioni Comunali di Cremona, al termine dei quali potremo conoscere il reale numero di eletti per Forza Italia; ma nel frattempo possiamo prodigarci in supposizioni, basate sui risultati del primo turno.

I ballottaggi, infatti, si disputano solamente attorno ai nomi dei due sindaci che hanno ottenuto più voti (appunto: Portesani e Virgilio), mentre per il numero di eletti, la divisione dei seggi e – di conseguenza – la composizione del Consiglio di Cremona, varranno le percentuali ottenute nel primo turno: Forza Italia con il suo 7,04% delle preferenze, se vincesse Portesani, otterrebbe tre seggi per Saverio Maria Simi, Andrea Carassai e Luca Ghidini; che si ridurrebbero ad uno solo (per Saverio Maria Simi) se a vincere fosse il centrosinistra e Virgilio.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI CREMONA 2019

Insomma, se ci fermassimo alla situazione attuale delle Elezioni Comunali di Cremona, per Forza Italia parleremmo di un risultato che ha confermato quasi con precisione millimetrica quanto emerse alle urne nel 2019: in quel turno, infatti, i forzisti (finiti all’opposizione per effetto dei ballottaggi) ottennero un buon 7,98% di preferenze, che si tradussero in 3 seggi, poi occupati dagli eletti Federico Ugo Maria Fasani, Salvatore Carlo Malvezzi e Saverio Maria Simi.

Sempre nel 2019 dal primo turno delle Elezioni Comunali emerse una preferenza di circa il 5% per il candidato del centrosinistra, poi aumentata all’11% ai ballottaggi: vinse Gianluca Galimberti con il 55,94%, contrapposto al 44,06% per Salvatore Carlo Malvezzi; e mentre Forza Italia fu seconda in coalizione a Cremona, il primo posto (con il 25,03% dei voti) spettò ad una fortissima Lega, con Fratelli d’Italia e Viva Cremona a chiudere l’elenco dell’opposizione.

