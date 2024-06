Eletti Forza Italia Potenza, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Fanelli

RISULTATI PREFERENZE FORZA ITALIA POTENZA AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

C’è grande attesa attorno ai risultati dei ballottaggi delle Elezioni Comunali 2024 per la città di Potenza, dopo un primo turno al cardiopalma in cui si è affermata – con un centrodestra leggermente in vantaggio rispetto al campo largo progressista – a gran voce una preferenza netta per i candidati di Forza Italia: tra poche ore potremo conoscere il nome di tutti i consiglieri eletti, con i seggi che verranno ripartiti partendo dalle percentuali ottenute nel primo turno delle Elezioni Comunali di Potenza da Forza Italia e da tutti gli altri partiti scesi in campo, ma rendendole proporzionali in base a quale dei due sindaci otterrà più voti nei ballottaggi.

A livello generale – nell’attesa per i risultati dei ballottaggi e per il nome del nuovo sindaco – possiamo già anticiparvi che in caso di vittoria da parte del candidato del centrodestra Francesco Fanelli, Forza Italia in quel di Potenza potrebbe vantare il maggior numero di eletti, forte del suo 13,11% (primo partito in coalizione e a livello comunale) ottenuto alle urne; differentemente se a vincere le Comunali di Potenza fosse il candidato del centrosinistra Vincenzo Telesca i seggi verrebbero ampiamente ridotti. Fermo restando che il 13% dovrebbe tradursi in almeno 5 seggi, gli eletti di Forza Italia potrebbero essere Antonella Vaccaro, Giuseppe Pernice, Antonella Tancredi, Rocco Qaratino e Giovanni Salvia.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI POTENZA 2019

Insomma, comunque vada nei ballottaggi delle Elezioni Comunali di Potenza, Forza Italia può già festeggiare il suo ampissimo successo elettorale, confermandosi già da ora primo partito a livello locale, con il maggior numeri di eletti e seggi in consiglio e – soprattutto – con un risultato decisamente superiore a quello ottenuto nel turno elettore di cinque anni fa. Nelle Comunali del 2019, infatti, i candidati di Forza Italia riuscirono ad ottenere ‘solamente’ il 6,95% dei voti, piazzandosi quinti nella coalizione di centrodestra (sotto ad una fortissima Lega al 13,65%, a Fratelli d’Italia al 9,55 e a due liste civiche) e settimi a livello generale: voti che si tradussero in 3 seggi per altrettanti eletti.











