Eletti Lega Abruzzo, voti preferenze Elezioni Regionali 2024/ Seggi e nomi dei 2 consiglieri con Marsilio

REGIONALI ABRUZZO, 2 CONSIGLIERI ELETTI PER LA LEGA: RISULTATI E NOMI

Lontani dai risultati eccezionali del 2019, la Lega di Salvini entra comunque nel prossimo Consiglio Regionale dopo i risultati definitivi delle Elezioni Regionali Abruzzo 2024: questa volta però nel trionfo di Marsilio, rieletto Governatore, il Carroccio contribuisce non più come primo partito regionale ma con un buon 7,56% finale che consegna alla Lega il ruolo di terza forza in Abruzzo. Marsilio ottiene in tutto il 53,5% delle preferenze, a cui contribuiscono il 24,1% di FdI, 13,44% Forza Italia, 5,72% Lista Marsilio, 1,68% Noi Moderati e 1,17% Udc. «Netta vittoria del centrodestra, con un buon risultato per la Lega. Grazie Abruzzo, avanti col buongoverno per altri cinque anni!», è la breve nota della Lega Abruzzo dopo i risultati delle Regionali.

Cantalamessa: "Dietro Striano ci sono mandanti"/ "Dossier Lega? Vogliono danneggiarci perché diamo fastidio"

Con questi risultati la Lega entra in Consiglio Regionale con 2 seggi sui 17 totali conquistati dal Centrodestra: gli altri consiglieri vanno a FdI con 8 seggi, 4 Forza Italia, 2 Lista Marsilio, 1 per Noi Moderati. Ecco qui di seguito i nomi dei 2 consiglieri eletti nelle Elezioni Regionali Abruzzo in quota Lega, secondo i dati delle preferenze sul portale Eligendo: si tratta di Vincenzo D’Incecco (5.952 preferenze, circoscrizione Pescara) e Emanuele Imprudente (7,034 preferenze, L’Aquila).

Dossier sulla Lega, Fatto: "Fu Bankitalia a chiedere di indagare"/ Borghi: "Mandanti nel mondo Pd-M5s"

CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI LEGA ALLE ELEZIONI ABRUZZO 2024

In attesa dei risultati definitivi per seggi ed eletti alle Elezioni Regionali Abruzzo 2024, i riflettori restano puntati sulla Lega di Matteo Salvini a 5 anni dall’exploit giunto nel voto del 2019 dove vinse sì il meloniano Marco Marsilio ma con un Carroccio votato primo partito della regione. Appena due settimane dopo la sconfitta di misura in Sardegna, il Centrodestra punta a confermarsi in Abruzzo cercando il secondo mandato consecutivo per il Governatore Marsilio, con però ipotizzabili modifiche nei rapporti di forza all’interno della coalizione.

UE, PAC, TRATTORI/ "Il futuro sostenibile viene dalla nostra agricoltura, non dal Green Deal"

Campagna elettorale congiunta con gli alleati FdI, FI e Noi Moderati, la Lega di Salvini punta a mantenere più seggi possibili anche se sarà difficile ripetere quota 10 sui 30 totali ottenuti nelle Elezioni Regionali Abruzzo 2019: nei candidati consiglieri molti volti conosciuti che hanno partecipato alla giunta Marsilio in questi anni. Ecco qui di seguito tutti i candidati della Lega alle Elezioni Abruzzo 2024 che puntano ad un posto in Consiglio regionale a L’Aquila (divisi nelle rispettive circoscrizioni):

– L’Aquila: Emanuele Imprudente, Antonio Del Boccio, Carla Mannetti, Maria Matteucci, Eliana Morgante, Paolo Salutari, Patrizio Schiazza

– Pescara: Vincenzo D’Incecco, Marcello Antonelli, Rita D’Andrea, Berardino Fiorilli, Maria Stefania Peduzzi, Corinna Sandias, Daniela Sulpizio

– Teramo: Pietro Quaresimale, Simona Cardinali, Federica Cialini, Riccardo D’Ercole, Pamela Natoni, Francesca Persia, Mirco Vannucci

– Chieti: Sabrina Bocchino, Fabrizio Montepara, Nicola Argirò, Carmela Carfone, Mario Colantonio, Donato Amedeo Di Campli, Romina Di Credico, Rocco Paolini.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA NELLE REGIONALI ABRUZZO 2019

I risultati dopo la chiusura dei seggi daranno l’esatta composizione del prossimo Consiglio Regionale, ma intanto la Lega punta a mantenere una buona rappresentanza tra i consiglieri eletti dopo gli ottimi risultati con 10 seggi raggiunti alle ultime Elezioni Regionali Abruzzo 2019. In quell’occasione Marsilio vinse grazie al 48,03% dei consensi, con la Lega però a fare la voce grossa con il 27,5% delle preferenze (Fdi 6,49%, FI 9,05%, Udc 2,8%): in termini di consiglieri eletti, 10 seggi andarono al Carroccio, 3 per Forza Italia, 2 a Fdi e uno a testa per Azione Politica e Udc-Noi con l’Italia.

I 10 consiglieri eletti con la Lega – molti dei quali ripresentati in lista anche per le Elezioni Regionali Abruzzo 2024 – cinque anni fa con il Governatore Marsilio furono nello specifico: Pietro Quaresimale, Emanuele Imprudente, Emiliano Di Matteo, Nicola Campitelli, Vincenzo D’Incecco, Antonio Di Gianvittorio, Nicoletta Veri, Manuele Marcovecchio, Angelo Simone Angelosante, Sabrina Bocchino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA