Eletti Lega Campobasso, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con De Benedittis

RISULTATI PREFERENZE LEGA CAMPOBASSO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Potrebbe aumentare la compagine della Lega a Campobasso dopo le Elezioni Comunali 2024, ma molto dipende dai risultati del ballottaggio, perché quelli del primo turno prospettano due possibili scenari. Non c’è comunque soddisfazione dalle parti del Carroccio, visto che ha ottenuto solo il 7,08% per 1.845 voti, a sostegno del candidato di centrodestra Aldo De Benedittis, che è passato al ballottaggio con il 47,90% raccolto nel primo turno. La Lega guidata a livello nazionale da Matteo Salvini ha raccolto meno di Forza Italia ed è il quinto partito della coalizione di centrodestra a Campobasso, facendo meglio solo dell’Udc per quanto riguarda gli equilibri tra gli alleati, che si ripercuotono su seggi ed eletti.

Al momento sono due i seggi eletti della Lega in virtù dei risultati del primo turno delle Elezioni Comunali a Campobasso, ma potrebbero salire a tre i consiglieri in base all’esito del ballottaggio. Sandra De Lucia, Alberto Tramontano e Giuseppe Notartomaso entrerebbero in Consiglio comunale con la vittoria del centrodestra al secondo turno, l’ultimo dei tre è in bilico, quindi non sarebbe eletto in caso di vittoria del centrosinistra.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE LEGA ALLE ELEZIONI CAMPOBASSO 2019

Tra i tre potenziali seggi eletti della Lega al Consiglio comunale di Campobasso dopo le Elezioni Comunali 2024 ce n’è uno che figurava tra quelli delle ultime amministrative. Infatti, cinque anni fa Alberto Tramontano fu tra i più votati insieme ad Alessandro Pascale, quindi entrambi furono eletti tra le fila del Carroccio, restando in minoranza, all’opposizione insieme al centrosinistra, visto che venne eletto sindaco Roberto Gravina del Movimento 5 Stelle.

Nel 2019, infatti, la Lega sosteneva Maria Domenica D’Alessandro, la candidata supportata dalla coalizione del centrodestra che andò al ballottaggio e poi appunto venne sconfitta dai Cinque Stelle al secondo turno. Per quanto concerne i risultati che riguardano nello specifico la Lega, ottenne il 10,51% per 2.959 preferenze, quindi più di quanto raccolto quest’anno, ma in caso di vittoria al ballottaggio di De Benedittis si troverebbe con un consigliere eletto in più rispetto a cinque anni fa.

