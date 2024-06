Eletti M5s Campobasso, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Forte

RISULTATI PREFERENZE M5S CAMPOBASSO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Le speranze del Movimento 5 Stelle a Campobasso sono tutte legate ai risultati del ballottaggio delle Elezioni Comunali 2024, ma comunque dopo il primo turno il bilancio è tutt’altro positivo per M5s, soprattutto alla luce di quanto accaduto cinque anni fa. Gli M5S, infatti, alle ultime amministrative di Campobasso avevano vinto e, quindi, assistito all’elezione del loro candidato sindaco Roberto Gravina, ottenendo il maggior numero di seggi e consiglieri eletti. La situazione è completamente cambiata e non sarà soddisfacente anche in caso di vittoria di Marialuisa Forte al ballottaggio contro Aldo De Benedittis.

Infatti, stavolta M5s ha optato per il campo largo, quindi è in piedi l’alleanza con il centrosinistra. In caso di sconfitta, la coalizione progressista otterrebbe 10 seggi, più quello di Forte, perché non potrebbe godere del premio di maggioranza, visto che il centrodestra al primo turno ha ottenuto più del 50% di voti; sarebbero 8 invece in caso di sconfitta. Per quanto riguarda gli eletti del Movimento 5 Stelle: gli eletti a Campobasso sicuri sono due (Simone Cretella e Luca Praitano), ma in caso di vittoria i consiglieri M5s salirebbero a tre, perché si aggiungerebbe Pina Panichella.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE M5S ALLE ELEZIONI CAMPOBASSO 2019

Ben diversi i risultati di cinque anni fa per il Movimento 5 Stelle delle Elezioni Comunali a Campobasso, visto che Roberto Gravina fu eletto sindaco al ballottaggio con il 69,07% per 16.139 voti. Ma in chiave seggi ed eletti furono importanti anche i risultati ottenuti al primo turno delle amministrative: M5s ottenne il 22,39% delle preferenze, mentre il 29,41% bastò al suo candidato per soffiare il posto per il secondo turno al centrosinistra.

Così M5S divenne il primo partito di Campobasso e ottenne ben 20 seggi in Consiglio comunale: i consiglieri eletti M5s, quelli che ottennero più voti, furono Giuseppe Amorosa, Valter Andreola, Pio Bartolomeo, Rosanna Coccagno, Simone Cretella, Evelina D’Alessandro, Giuseppina Di Iorio, Giovanna Falasca, Paola Felice, Sonia Gianfelice, Margherita Gravina, Antonio Guglielmi, Antonio Musto, Giuseppina Passarelli, Antonella Picone, Elena Porchetti, Luca Praitano, Lorenzo Sallustio, Nicola Simonetti, Antonio Vinciguerra. Dopo i risultati del primo turno delle Elezioni Comunali 2024 a Campobasso per M5s la situazione è decisamente cambiata e la rappresentanza è fortemente diminuita.

