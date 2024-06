Eletti Pd Campobasso risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi nomi consiglieri con Marialuisa Forte

RISULTATI PREFERENZE PD CAMPOBASSO AL PRIMO TURNO: POSSIBILI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Il Partito Democratico (Pd) è primo partito a Campobasso dopo il primo turno delle Elezioni Comunali: i risultati parlano chiaro e mostrano che con il 16,22% per 4.226 voti non guida solo il campo largo a supporto di Marialuisa Forte. Quest’ultima ha ottenuto il 32,16% per 8.643 preferenze, gran parte delle quali arrivano proprio dai dem. Gli scenari per gli eletti al Consiglio comunale di Campobasso del Pd sono due e variano in base all’eventuale vittoria di Forte o di Aldo De Benedittis, sostenuto dal centrodestra. In quest’ultimo caso, la candidata del campo largo otterrebbe 8 seggi, con la vittoria sarebbero 10, non potendo contare sul premio di maggioranza, visto che le liste di centrodestra hanno superato il 50% di preferenze al primo turno 2024.

RIFORMA PENSIONI 2024/ Damiano rilancia flessibilità da 64 anni (ultime notizie 24 giugno)

In virtù di ciò, sarebbe necessario un apparentamento con Ruta per evitare una legislatura complicata. Comunque, per quanto riguarda gli eletti del Pd a Campobasso, potrebbero essere 4 in caso di sconfitta al ballottaggio (Giose Trivisonno, Bibiana Chierchia, Annamaria Trivisonno e Maria Concetta Fimiani), 5 invece con la vittoria di Forte al secondo turno delle Elezioni Comunali a Campobasso (si aggiungerebbe Lello Bucci).

Eletti Pd a Urbino, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Scaramucci

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI CAMPOBASSO 2019

Se consideriamo quanto accaduto cinque anni fa dal Partito Democratico, non possiamo che registrare una crescita, visto che nel 2019 il Pd ottenne il 16,10% con 4.531 voti a sostegno di Antonio Battista che però fu tagliato fuori dalla corsa per diventare sindaco. Infatti, ottenne il 25,85% che non gli bastò a passare al ballottaggio, che vide invece protagonisti il candidato M5s Roberto Gravina, poi eletto sindaco, e quella di centrodestra Maria Domenica D’Alessandro, sconfitta appunto al secondo turno.

Alla fine, il Pd riuscì ad ottenere tre eletti in Consiglio comunale a Campobasso, che nello specifico furono Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia e Giose Trivisonno, i tre dem più votati, a cui si aggiunse il candidato sconfitto Antonio Battista. A rendere ancor più particolare quelle amministrative il fatto che il Partito Democratico si trovò all’opposizione con il centrodestra, visto che fu M5s a ottenere la maggioranza.

Eletti Pd Vercelli, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Bagnasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA