Eletti PD Cremona, risultati preferenze Elezioni Comunali 2024/ Seggi e nomi consiglieri con Virgilio

RISULTATI PREFERENZE PD CREMONA AL PRIMO TURNO: IPOTESI SUGLI ELETTI ALLE ELEZIONI COMUNALI 2024

Tra poche ore potremo finalmente conoscere il risultato definitivo delle Elezioni Comunali di Cremona del 2024, con la chiusura dei ballottaggi e il conteggio delle schede su cui poi si potrà definire il numero di eletti per ognuna delle due coalizioni: il PD – sempre con il classico ‘campo largo’ – punta a confermare il risultato del 2019, ottenendo il maggior numeri di seggi e di eletti nel Consiglio Comunale. Quest’anno la scelta del PD e del campo largo (dato che il sindaco uscente non poteva essere rieletto) è ricaduta sul nome di Leonardo Virgilio, mentre il centrodestra ha puntato su Alessandro Potesani: nei primi turni delle Elezioni Comunali, i due aspiranti sindaci hanno ottenuto – rispettivamente – il 41,94% dei voti e il 43,19%.

Su questi due dati e sulle preferenze per i singoli partiti possiamo già iniziare a muovere delle ipotesi sui nomi degli eletti visto che il ballottaggio ad Cremona non cambierà il primo risultato alle urne: il PD in caso di vittoria di Virgilio otterrebbe ben 12 seggi grazie al 23,12% dei voti, ipoteticamente occupati da Luca Burgazzi, Roberto Poli, Simona Pasquali, Ilaria Cavalli, Fabiola Barcellari, Paolo Giuseppe Andrea Carletti, Vittoria Costanza Alessandra Loffi, Giovanni Gagliardi, Marco Galli, Claudio Ardigò, Daniele Bonali e Eleonora Sessa; ma se a vincere fosse Potesani allora si ridimensionerebbero ai solo primi sei nomi che vi abbiamo elencato.

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PD ALLE ELEZIONI CREMONA 2019

Nel corso delle prossime ore, insomma, potremo dirvi chiaramente chi sono gli eletti per le Elezioni Comunali del 2024, ma per ora possiamo rivolgere il nostro sguardo indietro nel tempo al 2019, quando si tenne lo scorso appuntamento elettorale vinto – appunto – dal centrosinistra e dal sindaco uscente Gianluca Galimberti, con il PD titolare di ben il 30,33% delle preferenze al primo turno: dai ballottaggi il Dem ne uscì con un solido 55,94%, mentre lo sfidante Salvatore Carlo Malvezzi si fermò al 44,06%.

Nel dettaglio del centrosinistra: oltre al Partito Democratico, riuscirono ad entrare in Consiglio anche le liste civiche Fare Nuova la Città, Cremona Attiva e Sinistra per Cremona-Energia Civile; ma fu proprio il PD a Cremona conquistare la maggior parte dei seggi, per un totale di ben 14 eletti.

