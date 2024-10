CANDIDATI CONSIGLIERI REGIONALI PD ALLE ELEZIONI LIGURIA 2024: QUANTI ELETTI?

Tra poche ore potremo finalmente sapere chi sono gli eletti PD nella Liguria chiamata alle urne per le Elezioni Regionali 2024 con le quali si dovranno scegliere i nuovi membri del Consiglio Regionali dopo le accuse mosse contro l’ex presidente Giovanni Toti eletto con una solida maggioranza nel 2020: per quanto riguarda il partito guidato da Elly Schlein, il nome scelto per questo turno elettorale – e sempre sostenuto dal campo larghissimo che include anche i Verdi, il m5S e tre differenti liste civiche – è quello dell’ex ministro nei governi di Letta, Renzi, Gentloni e Draghi, Andrea Orlando.

Con la chiusura delle urne liguri e il riconteggio dei voti potremo conoscere il nome di tutti gli eletti PD, ma nel frattempo che attendiamo la lunga fase degli scrutini vale la pena recuperare al volo i nomi di tutti i consiglieri proposti dai Dem, divisi per ognuna delle cinque circoscrizioni provinciali della Liguria:

– Genova: Donatella Anita Alfonso, Rita Bruzzone, Simona Cola, Simone D’Angelo, Ada D’onofrio, Serena Finocchio, Simone Franceschi, Massimiliano Morettini, Rehhal Oudghough, Katia Piccardo, Federico Romeo, Armando Sanna, Elisa Somaglia e Claudio Villa

– Savona: Roberto Arboscello, Manuela Benzi, Giorgio Cangiano, Raffaella Frino e Aurora Lessi

– Imperia: Enrico loculano, Manuela Giraudo, Edoardo Verda e Loredana Modaffari

– La Spezia: Carola Baruzzo, Michela Marcone, Davide Natale, Paola Sisti

– Tigullio: Luca Garibaldi e Laura Bacchella

SEGGI ELETTI E PREFERENZE PER IL PD ALLE REGIONALI IN LIGURIA DEL 2020

Insomma, quasi certamente il PD sul territorio della Liguria punterà ad ottenere – in questo 2024 – un risultato migliore di quello con cui concluse il turno elettorale di quattro anni fa quando, pur occupando la seconda posizione tra i partiti più votati, non riuscì a raggiungere (con il campo largo) la maggioranza: la partita – infatti – si chiuse con un fortissimo centrodestra al 56,13% e un campo largo Dem a solo il 38,9% che vedeva (appunto) in prima posizione un PD a quota 19,89 per cento.

Proprio grazie a quell’ottimo risultato (secondo solo alla lista civica di Toti e superiore alla Lega, all’epoca terza con il 17,14% dei voti) si contarono ben 6 seggi per altrettanti eletti PD: a Genova entrarono Luca Garibaldi, Pippo Rossetti e Armando Sanna; a La spezia Davide Natale; a Savona Roberto Arbosello ed – infine – ad Imperia Enrico Ioculano.