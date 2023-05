BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023, DIRETTA RISULTATI/ Bisceglie, Altamura, Cologno

Mancano poche ore alla chiusura delle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali 2023. Tra poco conosceremo i primi risultati e i primi dati reali sui testa a testa in corso in tutta Italia, ma è possibile andare ad analizzare i numeri dell’affluenza. Partiamo da Cologno Monzese, dove la tendenza alle ore 23.00 di domenica è in ribasso rispetto al primo turno: dal 37 al 31,71 per cento.

Stesso discorso per Torre del Greco, nella provincia di Napoli: affluenza alle ore 23.00 di domenica al 33,14 per cento, in brusco ribasso rispetto al 43,37 per cento del primo turno. Altra città al voto con più di 15 mila abitanti è Altamura, nel barese: affluenza alle ore 23.00 di domenica al 40,23 per cento. Infine, spazio ai numeri dell’affluenza di Bisceglie: alle ore 23.00 di domenica si sono recati alle urne il 37,51 per cento degli aventi diritto. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA RISULTATI BALLOTTAGGIO ELEZIONI COMUNALI 2023

Mancano pochi minuti alla chiusura delle urne per il ballottaggio delle elezioni comunali 2023, in programma in quaranta comuni con più di 15 mila abitanti. Quasi ovunque la sfida vede protagonisti centrodestra e centrosinistra, dappertutto con percentuali molto vicine. In particolare, riflettori accesi su quattro comuni di spessore tra Nord e Sud: parliamo di Cologno, Altamura, Bisceglie e Torre del Greco. Sono in tutto 35 i Comuni “superiori” (esclusi i 7 capoluoghi) che vedranno risultati definitivi in questo ballottaggio delle Amministrative.

In tutti e quattro i Comuni sopra citati nessun candidato è riuscito a ottenere il 50 per cento più uno dei voti al primo turno, lasciando la possibilità agli elettori di individuare il nuovo primo cittadino attraverso un testa a testa. Come già osservato negli ultimi anni, non sempre chi è in vantaggio al primo turno riesce a ottenere il successo al secondo turno: le ultime ore di votazione potrebbero dunque essere decisive per il futuro delle quattro città.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2023: DIRETTA BALLOTTAGGIO E CANDIDATI SINDACO

Qui di seguito riportiamo in breve i risultati del primo turno delle elezioni comunali 2023, in vista del ballottaggio a breve concluso nei Comuni di Cologno, Altamura, Bisceglie e Torre del Greco: dai risultati delle liste con le preferenze fino ai candidati sindaco che si sfidano alle urne.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Cologno

Il ballottaggio delle elezioni comunali Cologno 2023 vede di fronte il classico scontro tra centrodestra e centrosinistra: in campo Stefano Zanelli (sostenuto da Partito Democratico, Cologno solidale e democratica pace e diritti, Cologno libera, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra) con il 35,22 per cento e Giuseppe Di Bari (sostenuto da Fratelli d’Italia, Cologno nel cuore, Forza Italia, Lega Padana Lombardia, Unione di Centro) con il 26,62 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Altamura

Il ballottaggio delle elezioni comunali Altamura 2023 vede di fronte un civico e un candidato sostenuto dal centrodestra: in campo Vitantonio Petronella (sostenuto da Rinnovamento Altamura, Popolari con Petronella sindaco, Insieme con Petronella, Altamura con Petronella sindaco, Altamura al centro, Idee in comune, Progetto Altamura, Unione di centro, Altamura Unita) con il 46,46 per cento e Giovanni Moramarco (sostenuto da Forza Italia-Moderati per Altamura, Azione civica Altamura, Fratelli d’Italia, Lista per Moramarco sindaco, Innoviamo, Riformisti per Moramarco sindaco) con il 42,59 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Bisceglie

Il ballottaggio delle elezioni comunali Bisceglie 2023 vede di fronte una candidata civica e un candidato sostenuto dal centrodestra: in campo Angelantonio Angarano (sostenuto da Bisceglie svolta, Il Torrione, Noi, Punto d’incontro, Puglia popolare, Massimo impegno, Bisceglie tricolore, Democrazia e solidarietà, Scegli Bisceglie, Insieme per Bisceglie, Il nuovo Borgo) con il 36,88 per cento e Francesco Carlo Spina (sostenuto da Popolari con Spina, Casella nel modo giusto, Fratelli d’Italia, Bisceglie sportiva, Difendiamo Bisceglie, Unione di Centro, FB Felicità & Benesse, S@ Socialisti autonomisti, Bisceglie in azione, Noi moderati-Senso civico, Ala democratica, Lega Salvini Puglia, Famiglia al centro, Movimento politico per Bisceglie) con il 34,30 per cento.

Risultati elezioni Comunali Amministrative Torre del Greco

Il ballottaggio delle elezioni comunali Torre del Greco 2023 vede di fronte il classico scontro tra centrodestra e centrosinistra: in campo Luigi Mennella (sostenuto da Mennella Sindaco, Partito Democratico, Partito repubblicano italiano Sud chiama Nord-Torre del Greco sul serio, Per le persone e la comunità, Movimento popolare torrese, Valerio Ciavolino per Torre, Cuore torrese, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Alleanza democratica-Nova civica-Impegno cristiano, Sinistra civica ambientalista) con il 46,04 per cento e Ciro Borriello (sostenuto da Borriello Sinfaco, Forza Italia, Forza Borriello, Idea nuova, Insieme per la città, La torre futura, La svolta, Unione di centro-Rinascita torrese) con il 43,96 per cento.

Elenco di tutti i Comuni “superiori” al voto

– Campania: Campagna, Cercola, Marano di Napoli, San Felice a Cancello, Scafati, Torre del Greco

– Lazio: Anagni, Aprilia, Rocca di Papa, Velletri

– Liguria: Sestri Levante, Ventimiglia

– Lombardia: Arese, Cologno Monzese, Gorgonzola, Nova Milanese

– Marche: Porto Sant’Elpidio

– Piemonte: Novi Ligure, Pianezza

– Puglia: Acquaviva delle Fonti, Altamura, Bisceglie, Carovigno, Mola di Bari, Noci, Valenzano

– Toscana: Campi Bisenzio, Pescia, Pietrasanta

– Umbria: Umbertide

– Veneto: Adria, Sona, Vedelago

FINO A QUANDO E COME SI VOTA IL BALLOTTAGGIO DELLE ELEZIONI COMUNALI 2023

Il ballottaggio delle elezioni comunali 2023 chiama in causa le città con più di 15 mila abitanti, che hanno un sistema elettorale maggioritario. Al secondo turno sono arrivati i due candidati che hanno ottenuto più voti al primo turno: chi ottiene più voti nel testa a testa, vince. Il 60 per cento dei seggi viene assegnato alle liste che sono collegate al sindaco eletto, mentre il resto dei seggi è diviso tra le liste in modo proporzionale al numero di voti ottenuto. Capire come si vota al ballottaggio è molto semplice: il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto. È considerato valido anche il caso il cui l’elettore pone la croce fuori dallo spazio contenente il nominativo del candidato, vale a dire sul simbolo di una o più liste collegate. Attenzione però: al ballottaggio non è previsto il voto disgiunto: la scheda che presenta un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo della lista che appoggia l’altro candidato è nulla.











