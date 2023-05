Eletti Treviso, seggi Consiglio Comunale/ Mario Conte sindaco: nomi 30 consiglieri

NUOVO CONSIGLIO COMUNALE TREVISO: 30 ELETTI, DISTRIBUZIONE LISTE

Si riconferma il Centrodestra anche a Treviso, con il sindaco Mario Conte rieletto già al primo turno: i risultati delle Elezioni Comunali 2023 vedono così rinnovata la maggioranza anche nel nuovo Consiglio Comunale, con ben 20 seggi eletti sui 30 totali appannaggio di Lega-FdI-FI e civiche Centrodestra. Rieletto sindaco Mario Conte nel Consiglio Comunale dove soli 10 consiglieri eletti restano in mano al Centrosinistra del candidato sconfitto Giorgio De Nardi.

Eletti Pd Sondrio, voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri e seggi lista

«La vittoria della buona amministrazione, di un progetto di Città, di una squadra che mi ha sempre sostenuto e di grandi esempi, come Luca Zaia, Giancarlo Gentilini e Gian Paolo Gobbo, da cui ho sempre avuto e avrò ancora molto da imparare. Mi rimetto subito al lavoro: ripartiamo dai cantieri, dalla famiglia, dagli anziani, dai bambini e fra loro Attilio, Massimiliano, Rayyan, Drin, nati in queste ore e ai quali dedico la vittoria e il futuro di questa Città. Si riparte», ha scritto su Facebook il sindaco Conte in attesa dell’ufficializzazione dei risultati Amministrative (manca ancora la sezione “sospesa” nelle scuole Carrer di Sant’Antonino dove è stato richiesto riconteggio di 50 voti). 64,7% (22.958 voti totali) recitano i risultati di Conte nelle Elezioni Comunali a Treviso, con la sconfitta sia di De Nardi al 28,27% che di Rocco (Terzo Polo) al 4,06% e Mestrinier (M5s) al 2,34%. Ecco qui di seguito la suddivisione dei seggi nelle singole liste emerse dai risultati delle Elezioni Comunali Treviso 2023:

Eletti FI Siena voti preferenze Elezioni Comunali/ Nomi consiglieri, seggi lista

Seggi maggioranza: 20

– Mario Conte Sindaco (30,23% preferenze): 8 seggi eletti

– Lega (17,29%): 6 eletti

– FdI (11,29%): 4 eletti

– Forza Italia-Coraggio (5,39%): 1 eletto

Seggi opposizione: 8 + 2 candidati sindaci sconfitti

– Pd (13,97%): 6 eletti

– Lista Treviso Civica (6,86%): 2 eletti

– De Nardi Sindaco (4,19%): 1 eletto

– Azione-Italia Viva-PiùEuropa (3,96%): 1 eletto

ELETTI CONSIGLIO COMUNALE TREVISO: NOMI CONSIGLIERI CON CONTE SINDACO E OPPOSIZIONE

In attesa della comunicazione ufficiale nei prossimi giorni dal Servizio Elettorale, ecco come sarà composto il nuovo Consiglio Comunale a Treviso con Mario Conte rieletto sindaco eletta. Qui di seguito – al netto di rinunce, ingressi in giunta o sostituzioni dopo i risultati preferenze alle Elezioni Comunali 2023 – tutti i nomi dei consiglieri eletti che faranno parte di maggioranza e opposizione per i prossimi 5 anni.

Eletti Imperia, seggi nuovo Consiglio Comunale/ Scajola sindaco: nomi 31 consiglieri

Consiglieri maggioranza

– Lista civica Mario Conte Sindaco 8 seggi: Alessandro Manera, Antonio Dotto, Giuseppe Basso, Giancarlo Iannicelli, Giampiero Aloisi, Nadia Bottos, Luigi Caldato, Sergio Marton. Primi non eletti/possibili ripescati: Wally Grada e Beatrice Ciruzzi

– Lega 6 seggi: Sandro Zampese, Christian Schiavon, Claudia Tronchin, Riccardo Scottà, Riccardo Barbisan, Nicola Torresan. Possibile ripescato: Roberto Borsato

– FdI 4 seggi: Jennipher Gola, Guido Bertolazzi, Gloria Sernagiotto, Alberto Ciamini. Possibile ripescato: Rosanna Vettoretti

– Fi-Coraggio 1 seggio: Davide Acampora. Possibile ripescato: Andrea De Checchi

Consiglieri opposizione (più Giorgio De Nardi e Nicolò Maria Rocco)

– Pd 6 seggi: Sara Visentin, Carlotta Bazza, Marco Zabai, Stefano Pelloni, Maria Antonella Tocchetto, Roberto Pizzolato

– Lista Treviso Civica 2 seggi: Franco Rosi, Maria Buoso

– Lista De Nardi sindaco 1 seggio: Caterina Dozzo

– Terzo Polo 1 seggio: il candidato sindaco Nicolò Maria Rocco

Risultati e affluenza Elezioni Comunali 2023 – Diretta live: Nord – Centro – Centro-Sud – Comuni “inferiori” – Comuni “superiori”











© RIPRODUZIONE RISERVATA