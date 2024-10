LISTA CANDIDATI CONSIGLIERI “VINCE LIGURIA”, LA CIVICA DI BUCCI CON NOMI DI NOI MODERATI: ATTESA RISULTATI ELETTI

Sono due le liste civiche che sostegno Marco Bucci alle Elezioni Regionali Liguria 2024 – Vince Liguria e Orgoglio Liguria – ma è solo la prima ad avere tra i candidati consiglieri per i 31 seggi eletti del nuovo Consiglio Regionale anche elementi di Noi Moderati e della ex lista di Giovanni Toti (mentre la seconda lista ospita alcuni fuoriusciti da Italia Viva e Azione). In attesa dei risultati in arrivo nel pomeriggio dopo lo spoglio delle Regionali 2024, la lista Vince Liguria si attende come tutto il Centrodestra l’affermazione vincente del sindaco di Genova per poter ottenere quel premio di maggioranza in grado di aggiungere seggi eletti alla eventuale coalizione vincente.

Affluenza Elezioni Regionali Liguria 2024/ Risultati alle ore 23: 34,16%, 5% in meno del 2020

La Lista Vince Liguria è la naturale prosecuzione del progetto di Bucci con Vince Genova, la lista civica vincente alle ultime Elezioni Comunali: un mix di civici e politici per appoggiare, con il resto del Centrodestra, la coalizione sfidante il “campo largo” di Andrea Orlando. Presenti sia membri di Noi Moderati, il partito di Lupi, sia i fedelissimi dell’ex Governatore Toti, dimessosi dopo le ben note vicende legate all’inchiesta sul porto di Genova. Dall’assessore Giampedrone alla ex portavoce di Toti Nicolini, fino al capogruppo uscente Bozzano della ex lista “Cambiamo per Toti Presidente” (che comprendeva anche elementi di Noi Moderati nelle Elezioni Regionali Liguria del 2020). Qui sotto trovate invece tutti i nomi dei candidati consiglieri verso i seggi eletti della nuova tornata elettorale, in attesa dei voti di preferenze in arrivo con i risultati entro sera:

CANDIDATI PRESIDENTE LIGURIA ALLE ELEZIONI REGIONALI 2024/ Orlando, Bucci, Morra: chi sono, quali partiti

– Genova: Federico Bogliolo, Matteo Campora, Davide Falteri, Luciano Grasso, Angelo Gratarola, Elena Manara, Fabio Mustorgi, Jessica Nicolini, Tiziana Notarnicola, Parisa Pasandehpoor, Lorenzo Pellerano, Paola Pesce Maineri, Laura Repetto, Carlo Rivolta, Lorenza Rosso, Antonio Segalerba

– La Spezia: Gerardo Ambrosini, Ivano Barcellone, Anna Rosa Caruso, Giacomo Giampedrone, Sara Viola

– Imperia: Alberto Alberti, Antonello Gandolfo, Silvia Mameli, Stefania Mostardini

– Savona: Maria Renza Adonide, Alessandro Bozzano, Ilaria Caprioglio, Alberto Delfino, Lorenza Rinaldi

RISULTATI TOTI-LUPI ALLE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2020: I SEGGI ELETTI

Sarà difficile per Vince Liguria mantenere i risultati delle ultime Elezioni Regionali Liguria nel 2020 quando la lista mista civica-politica “Cambiamo con Toti Presidente” fu la prima votata all’interno del Centrodestra, ma l’impegno del candidato Presidente Marco Bucci è per ottenere il massimo delle preferenze da Vince Liguria e Orgoglio Liguria continuando il felice progetto di Vince Genova che lo ha visto trionfare due volte consecutive alle Comunali. Nella sfida fra Toti e Ferruccio Sansa nel settembre 2020, in piena pandemia, la lista che comprendeva Noi Moderati e il partito di Toti – di area popolare-centrista – prendeva il 22,6% delle preferenze, con ben 8 seggi di consiglieri eletti: 6 quelli della Lega, 3 per FdI, 1 per Forza Italia e 1 ovviamente all’allora Presidente eletto Giovanni Toti.

Inchiesta Toti, perchè si vota alle Elezioni Regionali Liguria 2024/ Arresto, dimissioni e patteggiamento

Per quanto riguarda i consiglieri eletti nei rispettivi seggi del Consiglio Regionali Liguria scioltosi dopo le dimissioni di Toti quest’estate, la lista che vede diversi elementi trasporti oggi in Vince Liguria ottenne ben 8 scranni distribuiti nelle 4 circoscrizioni provinciali: oltre a Toti, 4 furono eletti a Genova, Ilaria Cavo, Stefano Anzalone, Domenico Cianci, Laura Lauro; 1 a La Spezia, l’assessore Giacomo Giampedrone; 2 a Savona, Alessandro Bozzano e Angelo Vaccarezza; e 1 a Imperia, Marco Scajola.