Elettra Lamborghini e Afrojack, anniversario di matrimonio in una clinica detox/ “Ancora non ci credo…”

Elettra Lamborghini e Afrojack, relax e romanticismo per l’anniversario di nozze

Già negli scorsi giorni aveva dato un assaggio della sua assenza, senza però rivelarne i motivi. Oggi però è tutto più chiaro; come riporta Leggo, Elettra Lamborghini si sta godendo in una clinica detox svizzera un tenero anniversario di matrimonio. Con la star chiaramente anche suo marito, Afrojack, per qualche giorno lontani dagli impegni lavorativi e per godersi la bellezza del loro amore all’insegna del relax.

Come anticipato, Elettra Lamborghini aveva già svelato ai suoi follower che nei prossimi giorni sarebbe stata meno presente. Inizialmente qualcuno sembrava preoccupato dall’annuncio della cantante; ma la realtà dei fatti è più che lieta. Nessun imprevisto o impegno gravoso; semplicemente un breve ma intenso viaggio con suo marito Afrojack per festeggiare il loro quinto anniversario di matrimonio.

Come riporta Leggo, la clinica detox situata in Svizzera scelta da Elettra Lamborghini non è affatto una novità. Infatti, la struttura l’aveva ospitata con il marito Afrojack già in occasione del primo anniversario di matrimonio. E’ lecito credere che l’esperienza sia piaciuta molto ad entrambi già all’epoca, al punto da ripeterla al quinto anno di unione nuziale. Chiaramente, la cantante non ha tenuto i suoi follower totalmente allo scuro di tutto; sui social ha postato alcuni scatti che documentano la permanenza nella clinica detox, al netto di una romantica dedica per il marito.

“In questo posto si va in giro, tutti costantemente in accappatoio, e si beve tutti i giorni acqua e limone o brodi che sono poi gli stessi che bevo anche a casa”. Racconta così Elettra Lamborghini – come riporta Leggo – la sua esperienza nella clinica detox in Svizzera. Non è mancata poi, sempre su Instagram, la dedica a suo marito Afrojack: “Buon quinto anniversario di matrimonio amore! Non riesco a credere che il tempo sia passato così in fretta, sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta. I cinque anni più belli e felici della mia vita; ho scelto questa foto perchè credo che rappresenti il fatto che per te ci sarò sempre, così come per il nostro amore che difenderò da tutte le tempeste. Ti amo e ti adoro“.











