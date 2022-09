Elettra Lamborghini “il successo di Caramello? Mi sto facendo il cul*”/ “Non riesco a dormire perchè…”

Elettra Lamborghini e il successo di Caramello:”mi sto facendo il cul*”

Elettra Lamborghini è tra i protagonisti dei Tim Music Awards 2022, l’evento musicale che festeggia la grande musicale italiana. Due serate di grande musica affidati alla conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada che, dalla splendida cornice dell’Arena di Verona, sono chiamati a premiare gli artisti e gli interpreti che si sono contraddistinti con album e singoli certificati rispettivamente disco d’oro, di platino e multiplatino. Tra questi non poteva mancare una delle reginette dell’estate 2022 che ha fatto cantare e ballare milioni di italiani con la super hit “Caramello” con Rocco Hunt e Lola Indigo. Un nuovo grande successo per la influencer e ricca ereditiera che quest’anno è stata celebrata anche con una statua nel museo Madame Tussaud di Amsterdam. Una notizia che ha ricevuto con grande stupore come ha confessato dalle pagine di Vanity Fair: “quando me lo hanno detto pensavo che fosse uno scherzo. Sono anni che cercano di mettermi in trappola con queste telefonate, ma io li sgamo sempre. Stavolta, però, è tutto vero”.

Elettra Lamborghini e Afrojack, panico sul jet privato:/ "Ci siamo schiantati"

Un anno di tanto lavoro ripagato da un grandissimo successo per Elettra che ha precisato: “mi sto facendo il culo, è vero. La notte non riesco a dormire perché ho ancora tanta energia. Ieri ho passato tutto il giorno l’idropulitrice convincendomi che a letto sarei crollata, ma niente. Penso che sia colpa dell’energia accumulata: se non faccio cose, sto male”.

Elettra Lamborghini/ Da Pistolero a Caramello, la regina del Twerking incanta

Elettra Lamborghini: “sono diventata una maniaca del controllo”

La fama e la popolarità non hanno mai cambiato Elettra Lamborghini che ha rivelato: “oggi penso tantissimo. Recentemente ho anche capito di essere diventata una maniaca del controllo: se inizio qualcosa, la vedo finire. Le valigie, per esempio, non riesco a farle: ci metto almeno 4 ore”. Sui social è solita raccontare la sua vita quotidiana in modo autentico e pulito anche se nell’ultimo periodo ha cominciato ad evitare di mettere tutta la sua vita in pasta ai media.

“Ultimamente mostro molto meno, non mi geolocalizzo finché non sono andata via da un posto. Le persone non capiscono che siamo umani e ci sono dei posti che sono sacri, tipo casa mia. Se uno mi citofona per chiedermi una foto, chiamo la polizia. Col cane e il cavallo non mi devi toccare” – ha detto la Lamborghini che in diverse occasioni non nasconde di aver detto un secco no ad un fan che le ha chiesto una foto – “uno me l’ha chiesta mentre stavo portando a spasso il cane ed ero il pigiama: ho alzato bandiera bianca e gli ho detto che mi giravano i coglioni. È una cosa che un po’ soffro. In altre circostanze, come agli instore e ai concerti, sono disponibilissima con tutti”.

Elettra Lamborghini sempre più hot su Instagram/ Decolleté esplosivo e...

© RIPRODUZIONE RISERVATA