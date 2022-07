Elettra Lamborghini/ “Lasciare mio marito per un reality? Non ce la farei”

Elettra Lamborghini tra gli ospiti di Battiti Live con “Caramello”, la super hit dell’estate 2022 cantata con Rocco Hunt e Lola Indigo. Prosegue il successo inarrestabile del brano che il rapper salernitano ha scritto e interpretato con la bellissima ereditiera. Un’estate all’insegna del caramello con uno dei brani più trasmessi ed ascoltati dal pubblico. Intanto parlando di successo e reality, la Lamborghini ha escluso categoricamente, almeno per il momento, la possibilità di parteciparvi. “Non me la sentirei di lasciare i miei affetti, per me valgono troppo” – ha confessato dalle pagine di Fanpage alla domanda se partecipasse o meno ad un reality. In particolare Elettra non vuole allontanarsi dal marito Afrojack, ma non per gelosia, ma semplicemente perchè poi si sentirebbe in colpa. ”

Elettra Lamborghini confessa "La notte non riesco a dormire"/ Ecco perchè?

“Lasciare mio marito un mese o due mesi (non che non mi fidi per l’amor del cielo), però mi sentirei in colpa, non ce la farei. Poi magari quando sarò decrepita sì, un giorno mi piacerebbe ma più avanti: ora non è il momento” – ha detto la cantante che recententemete è stata insegnata della statua di cera al Madame Tussaud di Amsterdam.

Ginevra Lamborghini quarta concorrente del GF Vip 7?/ Un indizio la inchioda

Elettra Lamborghini e il rapporto con il padre

“Come si diventa una statua? Non lo so nemmeno io” – ha detto Elettra Lamborghini parlando della statua che le hanno dedicato nel museo di Madame Tussaud ad Amsterdam. “Immagino per il carattere, se ho iniziato anni fa è perché qualcuno in me ha visto quella scintilla in più. Io ancora non me lo sento, fino a che non è al museo è ancora un sogno»” – ha detto la cantante che è conosciuta da tutti per il suo cognome importante e altisonante. Figlia dell’imprenditore Tonino Lamborghini e di Luisa Peterlongo, è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda automobilista di lusso. Un nome importante, ma proprio il padre Tonino Lamborghini dalle pagine del Corriere della Sera ha parlato di quanto sia stato difficile essere il padre di Elettra.

Elettra Lamborghini e Lola Indigo, look con slip in vista al Tim Summer Hits 2022/ Il web: "Che moda è?"

“Oggi no, ma in passato non nascondo che mia figlia mi ha dato preoccupazioni. Conoscendo il suo carattere sapevo anche che ostacolarla sarebbe stato controproducente: sin da piccola era tosta, non faceva capricci ma sapeva perfettamente quel che voleva. Poi c’è stata la separazione dalla mia ex moglie ed Elettra, che è la terzogenita, probabilmente ne ha sofferto di più” – ha detto il papà di Elettra Lamborghini che ha concluso dicendo – “l’ho sempre considerata una ragazzina con la testa sulle spalle, tranquilla, della quale fidarsi. Anche quando ha iniziato con i primi spettacolini, giovanissima, andava in discoteca e rientrava ben prima delle sorelline gemelle. Alle 11 era a letto, niente fumo, niente canne, niente alcol… Passo indietro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA