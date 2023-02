Elettra Lamborghini “in questi giorni ho pianto tanto”/ “Ho fatto sedute di terapia…”

Elettra Lamborghini, è un periodo no: la confessione a Stasera c’è Cattelan

Il carattere scherzoso, esuberante e spensierato di una persona spesso può celare difficoltà e traumi nascosti che covano all’oscuro di tutto e di tutti. È un po’ quello che sta affrontando Elettra Lamborghini, da sempre vulcano di energia e positività, ma che in questo periodo sta attraversando giorni non semplici. Lo ha raccontato lei stessa a Stasera c’è Cattelan, nella puntata andata in onda su Rai2 ieri sera, giovedì 2 febbraio.

“È un periodaccio, non lo so” ha esordito la twerking queen più celebre d’Italia, sedendosi sulla poltrona prima dell’intervista di Alessandro Cattelan. Nonostante il suo impegno in musica (stando ai rumors avrebbe intenzione di qualificarsi alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest partecipando al Festival di San Marino), sono giorni per lei estremamente complicati. Il conduttore le chiede il motivo di tale malessere, al punto che la cantante spiega: “Prendo tutto sul positivo, però quello che succede a casa mia non vado a raccontarvelo a voi. Sono un po’ triste, perché sono disillusa, però vabbè, parliamo di cose belle“.

Elettra Lamborghini: “Ho pianto tanto. Ho fatto due sedute di terapia“

Elettra Lamborghini vorrebbe non approfondire la questione, ma Alessandro Cattelan cerca di esserle d’aiuto. A quel punto la cantante si sbottona e rivela: “Disillusa dalle persone. Per fortuna problemi con mio marito no, ma in generale dico che le persone sono un po’ cattive e forse la prendo troppo sul serio“. In questo periodo difficile, fondamentale è la presenza del marito Afrojack al suo fianco: “È un gioiellino quel ragazzo, sono molto fortunata. Proprio in questo periodo che sono un po’ così, in questi giorni ho pianto tanto e lui mi è stato vicino“.

Il dolore di Elettra Lamborghini riaffiora nel corso dell’intervista, quando rivela il motivo di questo periodo negativo: “È un periodaccio, però mi sto facendo aiutare. Ho fatto già due sedute di EMDR, una terapia che lavora sui traumi. Io penso di avere avuto tre traumi. Gli altri due non te li racconto, ma uno sì: non riesco a superare la morte della mia cavalla. Sono già tre anni“. Nel 2020, infatti, dovette dire addio all’adorata cavalla Lolita, con la quale aveva vissuto 16 anni insieme. Un racconto a cuore aperto quello della cantante, segnato da ferite difficili da rimarginare ma sulle quali sta lavorando.











