Elettra Lamborghini oggi in studio all’Isola dei Famosi?/ “Covid? Si sta male, mentalmente e fisicamente..”

Elettra Lamborghini può finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere in mano la sua vita dopo una lunga quarantene durata qualche settimana a causa della sua positività al Covid. Era lo scorso 11 marzo quando annunciava via social di essere stata anche lei contagiata dal virus che spaventa il mondo intero. La sua positività e la consueta ironia sono andate via via a scemare dopo i risultati dei tamponi che continuavano a confermare la sua positività. Ieri però, finalmente la tanto attesa buona notizia: l’ultimo tampone ha dato esito negativo segnando così la sua guarigione dal Covid. Elettra ha voluto annunciarlo nuovamente su Instagram con un lungo post in cui ha esordito: “Sono negativa! Ho combattuto questo bastardo!”.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ Rose rosse alla moglie con il Covid

Nel suo post social la giovane regina del tweerking ed annunciata opinionista dell’Isola dei Famosi ha voluto mettere in guardia i suoi follower dalla gravità del virus: “Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si é sempre protetta al 100%…”, ha proseguito. “Quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l’ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone”.

Elettra Lamborghini, come cura il Covid?/ Ecco ciò che condivide su Instagram

ELETTRA LAMBORGHINI È NEGATIVA AL COVID: L’ESORDIO ALL’ISOLA DEI FAMOSI

La stessa Elettra Lamborghini, prima di poter festeggiare la sua guarigione si era sottoposta ad un nuovo tampone sperando di poter risultare negativa dal momento che il test rapido aveva dato questo esito. Purtroppo però non è stato così e il nuovo stop ha causato in lei un forte crollo come documentato attraverso le sue Instagram Stories. “Si sta male, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia da soli”, ha proseguito la Lamborghini descrivendo lo stato d’animo con il quale ha affrontato le ultime settimane, nonostante nel suo caso i sintomi siano stati lievi. “Potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo…”, ha confessato nel lungo post invitando i suoi follower a proteggersi. A rincuorare la cantante, il fatto di non aver contagiato nessuno dei suoi familiari: “Ogni giorno in più su questa terra è sempre un regalo”, aveva proseguito per poi annunciare il suo ritorno alla vita, a partire dall’abbraccio al marito AfroJack prima di poter rivedere il suo adorato cavallo.

Afrojack, marito Elettra Lamborghini/ La cantante: "mi potevo sposare solo con lui"

Con la sua guarigione ovviamente tornano anche gli impegni in tv finora bloccati a causa del Covid, ed in particolare la sua partecipazione all’Isola dei Famosi nei panni di opinionista al fianco di Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi. In merito il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso le pagine web di Giornalettismo ha annunciato l’esordio di Elettra Lamborghini proprio a partire dalla puntata di oggi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)





© RIPRODUZIONE RISERVATA