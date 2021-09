Elettra Lamborghini, sedere morso da un cane/ “Mi ha fatto un male…”

Incidente per Elettra Lamborghini che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha raccontato ai fan che la seguono sempre con affetto, la disavventura vissuta al maneggio. Amante degli animali e, in particolare, dei cavalli, Elettra Lamborghini trascorre molto tempo libero nel suo maneggio. Per la prima volta, però, Elettra si è imbattuta in un cane particolarmente geloso che, di fronte alle attenzioni che lei ha rivolto ad un altro cagnolino, ha reagito mordendo il suo fondoschiena.

“Non potete capire cosa mi è successo stamattina ragazzi – comincia così il racconto della cantante che, come sempre, riesce a strappare sempre un sorriso ai suoi followers – Stavo accarezzando un cagnolino, un cucciolo, che c’è al mio maneggio e il cane di fianco deve essere stato geloso delle attenzioni che ho dato all’altro…”.

Elettra Lamborghini, incidente con il cane

Le carezze e le coccole che Elettra Lamborghini ha regalato al cagnolino hanno scatenato la reazione dell’altro cane che ha morso il sedere della cantante. “Bhè, non mi morde una chiappa? Vi giuro non mi è mai capitato in vita mia. Ci sono rimasta malissimo, mi ha fatto un male…”, continua e poi finisce così il suo racconto – “Di solito mi saltano addosso, cioè mi amano… Mi ha morso una chiappa… Un male bestia”.

Un piccolo incidente per Elettra Lamborghini che, però, non perde mai il sorriso e la voglia di scherzare e divertirsi. Proprio il carattere allegro, vivave e positivo spinge i fan a seguirla sempre con amore. Smaltito il dolore causato dal morso del cane, Elettra è poi tornata in sella al suo cavallo condividendo la sua felicità sui social.

