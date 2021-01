ELETTRA LAMBORGHINI/ “Su Instagram ho un altro profilo per seguire…” (Affari Tuoi)

C’è anche Elettra Lamborghini, tra gli ospiti della nuova puntata di Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il programma condotto da Carlo Conti in onda oggi, in prima serata, su Rai1. Obiettivo del game show, la vittoria, da parte dei concorrenti – una coppia di giovani fidanzati –, di un montepremi fino a 300mila euro per finanziare il loro matrimonio. Elettra è una che di matrimonio se ne intende, essendo appena convolata a nozze con Afrojack, pseudonimo di Nick van de Wall, dj, produttore discografico e remixer olandese che l’ha portata all’altare a poco meno di due anni dal loro primo incontro.

Alla luce della trasmissione, sul canale Discovery+, del documentario a lei dedicato (Elettra e il resto scompare), la Lamborghini ha voluto svelare alcuni dettagli circa la loro vita insieme, primo fra tutti quello relativo a un sentimento che caratterizza tristemente fin troppi rapporti di coppia: la gelosia. “Nessuno ci prova con lui, non ho mai avuto dubbi perché lui non me ne ha mai dato ragione, è un cavallo con i paraocchi”, ha dichiarato Elettra in un’intervista del 5 gennaio a Vanity Fair. “Infatti – prosegue –, non sono mai stata gelosa perché so che è un ragazzo d’oro. Ogni tanto, però, entro su Instagram con un altro profilo per poter seguire determinate persone senza creare gossip”.

Elettra Lamborghini tra lavoro e famiglia

C’è da dire che i gossip la inseguono sempre e comunque, a prescindere dal comportamento irreprensibile di suo marito: “È per questo – spiega Elettra Lamborghini – che ho bisogno di rimanere sul pezzo e di vedere cosa pubblicano certe pagine, solo che non voglio farlo con il mio profilo perché quello lo uso solo per lavoro, lì seguo solo le persone che lavorano con la musica”. A proposito di musica, per il futuro coltiva un sogno abbastanza ambizioso e – per certi versi – quasi impossibile da realizzare: “Un Grammy non mi farebbe schifo. Uno ci spera, fa il possibile, ma sono italiana: è difficile. Insieme alle soddisfazioni nella musica, sogno di portare i miei figli a Disneyland un giorno e di aprire un centro estetico, una clinica, qualsiasi struttura che permetta alla donne di sentirsi bene con loro stesse […]. Un’altra cosa che mi piacerebbe fare in futuro è adottare o, comunque, fare qualcosa per i bambini dell’Africa”.

Il 2020 di Elettra Lamborghini

Per Elettra Lamborghini, il successo in tv è arrivato in maniera del tutto inaspettata. Lei stessa la definisce “una sfida in cui mi sono ritrovata”, l’ennesima, a dire il vero, visto che fin da giovanissima, in un certo senso, è sempre stata ‘spinta’ sul palcoscenico. “Sapevo di essere interessante: a scuola, pur senza volerlo, ero la più popolare, credo che fosse per il carattere, un mix di cose. Sono salita su quella giostra perché sapevo dove volevo arrivare. Per certi versi, a livello inconscio, è stata una specie di marketing involontario a portarmi fino a qua”. Il 2020, per lei, è stato l’anno del cambiamento, quello del matrimonio, appassionante e stressante allo stesso tempo. E noi le auguriamo un futuro ancora migliore.



