Elezione Presidente Consulta/ Corte Costituzionale, il toto-nomi per il post Lattanzi

Dopo la recente scadenza del mandato all’interno della Corte Costituzionale per l’attuale n.1 Giorgio Lattanzi, oggi si attende la nomina del nuovo Presidente: come noto, i giudici della Consulta hanno durata di mandato lungo 9 anni (la modifica legislativa è arrivata nel 1967, originariamente infatti duravano 12 anni i mandati all’interno della Suprema Corte). Il mandato è decorrente dal giorno del giuramento e non è minimamente rinnovabile, come prevede la stessa Costituzione di cui la Consulta è massima “custode”: destino vuole che l’attuale Presidente Lattanzi, in carica dal marzo 2018, è “costretto” a lasciare perché scadono i suoi 9 anni di mandato come giudice interno alla Consulta. Il 15esimo seggio, come votato negli scorsi giorni all’interno dell’ultima riunione con Lattanzi Presidente, è stato occupato da Stefano Petitti; ora però, con l’elezione che avverrà a porte chiuse come da tradizione, serve capire chi prenderà il suo ruolo alla guida della Corte Costituzionale. Romano, nato nel 1954, presidente della seconda sezione civile della Suprema Corte, Petitti subentra ufficialmente nel palazzo della Consulta a Giorgio Lattanzi, che ha terminato il suo mandato lo scorso 9 dicembre: anche lui dunque parteciperà alle votazioni per il nuovo Presidente, sul quale gravitano almeno tre possibili nomi di successori alla presidenza Lattanzi.

ELEZIONI PRESIDENTE CONSULTA: CHI PER IL POST-LATTANZI

Petitti ha giurato due giorni fa al Quirinale e oggi avrà pieni poteri per poter partecipare al voto del nuovo Presidente della Corte Costituzionale: non si può escludere la possibilità di un “outsider” ma i retroscena dei quirinalisti mettono in pole position un trittico di nomi che coinvolge tutti i vicepresidenti attuali. Aldo Carosi, Marta Cartabia, Mario Rosario Morelli, sono tutti possibili candidati a succedere alla carica di Lattanzi: come riporta il Fatto Quotidiano, Carosi (nato a Viterbo, eletto dalla Corte dei Conti) ha le medesime possibilità di essere eletto nuovo Presidente della Consulta rispetto alla milanese Cartabia, nominata direttamente dal Presidente emerito Giorgio Napolitano, e al romano di Mario Rosario Morelli. Nel caso della Cartabia, potrebbe essere la prima giudice donna ad essere eletta alla guida della Consulta: resta aperto però la possibilità che il “post-Lattanzi” possa avere un outsider in lizza proprio per non ripetere l’ultima tendenza. L’attuale n.1 uscente è rimasto in carica solo 1 anno, e così sarebbero anche gli altri tre vicepresidenti: Marta Cartabia e Aldo Carosi hanno prestato giuramento il 13 settembre 2011, Morelli invece il 12 dicembre ma sempre nel 2011. Questo significa che il prossimo anno si potrebbe avere la stessa situazione di oggi: un calcolo che magari alla Consulta potrebbe essere considerato per porre un quarto eventuale nome come potenziale nuovo Presidente.

