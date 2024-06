Elezioni Europee 2024, Comunali e Regionali Piemonte/ Diretta verso i risultati: dove, quando e come si vota

ELECTION DAY 8-9 EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI: ECCO QUANDO SI VOTA, LA DIRETTA VERSO I RISULTATI

È ormai tutto pronto, il grande appuntamento elettorale dell’anno è alle porte e sale l’attesa per i risultati delle Elezioni Europee, Comunali e Regionali Piemonte 2024: il maxi Election Day deciso dall’Italia vede sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024 il contemporaneo voto alle urne per il rinnovo dei membri del Parlamento Europeo (2024-2029), il rinnovo di Presidente e Consiglio Regionale in Piemonte e la corsa alla carica di sindaco e nuovi Consigli Comunali per circa 3700 Comuni, di cui ben 27 Capoluoghi di provincia.

Come registrarsi per votare alle Elezioni Europee 2024/ Italiani all’estero e fuori sede: tutte le regole

A differenza di praticamente tutti gli altri Stati europei (tranne la Repubblica Ceca), l’Italia ha scelto di porre su due giorni le votazioni delle Elezioni Europee, un’inedito sabato-domenica che vedrà dunque lo spoglio con i primi risultati arrivare nella notte tra il 9 e lunedì 10 giugno 2024. Le operazioni di voto prendono il via sabato dalle ore 14 alle ore 22 per Elezioni Europee 2024 e Comunali (dalle 15 alle 23 invece per le Regionali in Piemonte), mentre il secondo e ultimo giorno è fissato per domenica 9 giugno dalle 7 alle 23: una lunga diretta verso i risultati accompagnerà le votazioni del weekend, sul portale Eligendo del Ministro degli Interni e ovviamente sulle pagine del “Sussidiario.net”

Come si vota Elezioni Europee, Regionali Piemonte e Comunali 2024/ La guida: voto disgiunto e ballottaggi

ELEZIONI EUROPEE 2024: PER COSA SI VOTA, COME FUNZIONA E COME TROVARE I CANDIDATI

Il vero grande protagonista però di questa intensa tornata elettorale saranno le Elezioni Europee 2024: si vota per rinnovare i 720 membri del Parlamento Europeo i quali poi dovranno votare ed eleggere la nuova Commissione Europea (l’organo di Governo dell’Ue), su proposta del Consiglio Europeo (l’insieme dei leader dei rispettivi 27 Paesi membri). La grande campagna di votazioni per le Europee non vede orari e giorni uguali per tutti: si parte giovedì 6 giugno con il primo Paese al via, ovvero l’Olanda, mentre il 7 giugno è la volta dell’Irlanda; votano le Europee 2024 in Lettonia e Slovacchia sabato 8 giugno mentre sul domenica 9 giugno votano tutti gli altri Paesi europei, ad eccezione di Italia (8-9 giugno) e Repubblica Ceca (7-8 giugno).

Come si vota alle Elezioni Europee 2024 in tutta Europa/ Soglia sbarramento, preferenze, eletti: cosa cambia

Il territorio italiano per queste Elezioni Europee 2024 viene diviso in 5 circoscrizioni per leggere in tutto 76 europarlamentari sui 720 totali in Ue: 20 Nord-Ovest (Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia), 15 Nord-Est (Emilia Romagna, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia), 15 Centro (Toscana, Lazio, Marche, Umbria), 18 Sud (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria) e 8 Isole (Sardegna e Sicilia). Vige il sistema proporzionale con preferenze, ergo il numero di eletti nei rispettivi seggi è in proporzione ai voti ricevuti, senza possibilità di coalizioni prima del voto: ogni eletto siederà poi in Europarlamento nel gruppo politico di riferimento, ovvero FdI-ECR, Lega-ID, Forza Italia-PPE, SUE e Azione in Renew Europe, AVS in Verdi e Sinistra (tranne M5s che non è iscritta ad alcun partito europeo).

Per trovare e conoscere per bene chi sono i candidati nelle singole liste delle Elezioni Europee, il portale Eligendo del Viminale ha messo a disposizione questa pagina con nomi e partiti in corsa per l’Europarlamento di Strasburgo: per conoscere invece i candidati e i capolista dei principali partiti italiani, eccovi in nostri focus su FdI – Lega – Forza Italia – Pd – M5s – Stati Uniti d’Europa.

REGIONALI PIEMONTE 2024: LA SFIDA CIRIO-PENTENERO, SINISTRA DIVISA ALLE URNE

Nell’ottica della politica italiana restano importanti anche le Elezioni Regionali Piemonte 2024, come cinque anni fa presenti in contemporanea con le Europee e le Amministrative: la corsa a 5 per il rinnovo del Consiglio Regionale e della sua maggioranza vede un grande favorito – secondo i sondaggi pre-silenzio elettorale della vigilia – ovvero il Governatore uscente in quota Centrodestra Cirio. Favorito sia per i pronostici e le intenzioni di voto raccolte fino ad inizio maggio ma anche per la divisione avvenuta nel “campo largo progressista” che vede ai nastri di partenza delle Regionali 2024 divisi il Pd-Centrosinistra e il Movimento 5Stelle.

I 5 candidati Governatori sono dunque Alberto Cirio, appoggiato da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Piemonte Liberale e Moderato; dopo la frattura fra Conte e Schlein prima della campagna elettorale, la candidata dem è Gianna Pentenero, sostenuta da Pd, Alleanza Verdi-Sinistra, Stati Uniti d’Europa, Piemonte Ambientalista e Solidale, Pentenero Presidente. Candidata del M5s si presenta Sarah Disabato, mentre Alberto Costanza e Francesca Fediani sono rispettivamente i candidati Presidente per “Libertà di Cateno De Luca” e “Piemonte Popolare”. Lo spoglio dei risultati Elezioni Regionali Piemonte 2024 inizierà – assieme a quello delle Amministrative – lunedì 10 giugno alle ore 14, ergo i primi dati ufficiali in diretta arriveranno entro la sera dello stesso giorno.

ELEZIONI COMUNALI 2024: 27 CAPOLUOGHI, 3700 COMUNI. LE PRINCIPALI SFIDE ALLE AMMINISTRATIVE

Chiude la maxi tornata elettorale congiunta con Elezioni Europee e Regionali in Piemonte, la carica dei 3700 Comuni al voto per le Amministrative 2024: le Elezioni Comunali vedono riflettori particolarmente puntati sui 6 capoluoghi di Regione e sul totale di ben 27 capoluoghi di provincia. In ordine puramente alfabetico, ecco le maggiori sfide che presenta la due giorno di votazioni in tutta Italia: si rinnovano Sindaco e Consiglio Comunale, tra gli altri, in Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Bergamo, Biella, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecce, Livorno, Modena, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Verbania, Vercelli e Vibo Valentia.

Sfide particolarmente interessanti a livello politico sono lo scontro Pd-M5s-Centrodestra nel capoluogo della Puglia a Bari, specie dopo la fine del doppio mandato di Antonio Decaro e le spaccature viste in campagna elettorale nel Centrosinistra, tanto da presentare due candidati diversi come Michele Laforgia e Vito Leccese contro il candidato delle destre, Fabio Romito. A Firenze il “post” Nardella vede una sfida a distanza tra la candidata del Pd Sara Funari, quella di Renzi, Stefania Saccardi (vicepresidente regionale in quota Centrosinistra) e l’ex assessore di Nardella, Cecilia Del Re con Firenze Democratica. A rappresentare il Centrodestra alle Elezioni Comunali sarà invece il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, mentre per il M5s il candidato sindaco è Lorenzo Masi.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI 2024: BALLOTTAGGIO SOLO ALLE COMUNALI, PRIORITÀ EUROPEE NELLO SPOGLIO

La priorità nello spoglio dei risultati delle Elezioni 2024 viene data ovviamente alle Europee, visto la concomitanza con i dati in arrivo dagli altri Stati Ue: appena chiuse le urne domenica sera alle 23 scatterà lo spoglio che durerà tutta la notte fino al mattino di lunedì 10 giugno 2024. Dalle ore 24 di lunedì invece scatta lo spoglio per le Elezioni Regionali in Piemonte e contemporaneamente anche quello per le Elezioni Comunali 2024: i primi exit poll scatteranno subito all’inizio dello spoglio, mentre i risultati definitivi si avranno tra la sera del 10 e la mattina di martedì 11 giugno 2024. Ricordiamo che l’eventuale ballottaggio è previsto nelle Amministrative solo nei comuni con più di 15mila abitanti che abbiano avuto un primo turno senza nessun candidato oltre il 50% nei risultati. L’eventuale secondo turno è già stato fissato nel weekend 23-24 giugno 2024.

Capire infine come si vota alle tre Elezioni in corso tra l’8 e il 9 giugno 2024 è in realtà piuttosto tradizionale: il seggio elettorale resta unico, mentre saranno tre le schede elettorali al massimo nei Comuni della Regione Piemonte dove si vota anche per le Amministrative. Colore arancione la scheda elettorale delle Elezioni Europee, azzurra per le Regionali, verde per le Comunali: il voto disgiunto è previsto solo per le Regionali in Piemonte, si può cioè votare per un candidato Governatore e per una lista ad egli non collegata. Le istruzioni su come votare alle Elezioni Europee sono spiegate nel dettaglio dal focus preparato dal Parlamento Europeo per tutti i cittadini Ue: si vota una sola lista con massimo tre preferenze (se tutte indicate, occorre l’alternanza di genere), mentre qui sono presenti tutte le possibili FAQ sulla modalità di voto richiesta per il rinnovo degli europarlamentari.











© RIPRODUZIONE RISERVATA