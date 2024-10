Si sono aperte ufficialmente oggi – domenica 27 ottobre 2024 – le urne delle Elezioni Regionali Liguria 2024 che ci condurranno nelle prossime ore verso la formazione della nuova squadra che entrerà per i prossimi anni nel Consiglio regionale: tra queste righe verremo incontro a tutti voi elettori che in queste ore vi state chiedendo se ci saranno anche degli ipotetici turni di ballottaggio, oltre ad avere dubbi in merito al cosiddetto voto disgiunto (che, vi anticipiamo subito, è possibile) o a come si debba fare per esprimere delle eventuali preferenze sui candidati; il tutto ovviamente cercando le risposte nella legge elettorale che regge le Elezioni Regionali Liguria 2024.

VOTO DISGIUNTO, COS'È: È POSSIBILE ALLE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024?/ Come si vota e cosa non si può fare

Partendo dal principio prima di arrivare alla risposta sul ballottaggio, vi ricordiamo che potrete esprimere la vostra preferenza per le Elezioni Regionali Liguria 2024 semplicemente segnando con una X la lista o il candidato che più piacciono: se indicate solo una lista il voto si estende al candidato collegato, ma se votate solo il candidato allora non darete alcun voto a nessuna delle liste collegate; fermo restando la possibilità di esercitare il voto disgiunto scegliendo un candidato e una delle liste che non sono collegate alla sua figura (per esempio: contemporaneamente Marco Bucci e un partito di sinistra).

DIRETTA ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024/ Risultati affluenza, come si vota Presidente: Bucci o Orlando, liste

Ci sarà il ballottaggio alle Elezioni Regionali Liguria 2024?

Similmente al voto per lista e candidato – ma non nel caso in cui esercitiate il voto disgiunto – sulla scheda delle Elezioni Regionali 2024 potrete anche indicare i nomi di un massimo di due tra i candidati consiglieri che vorreste vedere eletti: in questo caso vi basterà indicare con una croce la lista di cui fanno parte, segnando poi nome e cognome (o eventuale soprannome) negli appositi spazi, con l’unica accortezza che in caso di doppia scelta dovranno essere obbligatoriamente un uomo e una donna per non veder annullata la seconda preferenza.

Malattia Marco Bucci: cancro metastatico ghiandole linfatiche collo/ Sintomi e cure: "Immunoterapia funziona"

Manca – infine – da sciogliere l’ultimo dei nodi che abbiamo elencato all’inizio e che ci porta a precisare a tutti voi elettori che non ci sarà alcun tipo di ballottaggio: anche in assenza di una maggioranza solida del 50%+1 dei voti – infatti – risulterà vincitore qualsiasi candidato ottenga più voti degli altri, con seggi ripartiti sempre coerentemente alle percentuali ottenute alle urne.