OGGI PRIMO GIORNO DI ELEZIONI REGIONALI IN LIGURIA: INFO DIRETTA E RISULTATI AFFLUENZA

Con il via alle Elezioni Regionali Liguria 2024 scatta da oggi fino a metà novembre l’ultimo vero periodo elettorale dell’anno, compreso dei voti in Emilia Romagna e Umbria (con la “piccola” postilla del voto per la Presidenza USA in arrivo il prossimo 5 novembre): il Centrodestra compatto a sostegno del già sindaco di Genova Marco Bucci, il “campo largo progressista” (spurio) con l’ex Ministro Andrea Orlando e gli altri 7 candidati Presidente “outsider” puntano ad ottenere la poltrona del dimissionario Giovanni Toti dopo 9 anni di giunta liberal-conservatrice.

Dopo la “eccezione” delle Europee 2024, riprende la tradizione delle Elezioni Regionali spalmate su due giorni per poter consentire a più cittadini liguri possibili di esprimere il proprio giudizio su Presidente e consiglieri regionali eletti. Prima di addentrarci nei vari focus sulle Regionali Liguria 2024, il voto è previsto oggi 27 ottobre 2024 dalle ore 7 alle 23 e domani, lunedì 28 ottobre dalle 7 alle 15. Lo spoglio con i risultati definitivi scatterà in diretta subito dopo la chiusura delle urne e vedrà, con ogni probabilità, la pubblicazione degli exit poll con le prime proiezioni sui dati in arrivo dalle 4 circoscrizioni-province liguri: oltre a Genova, anche Savona, Imperia e La Spezia.

Per quanto riguarda invece gli orari e i risultati parziali dell’affluenza alle Elezioni Regionali Liguria 2024 – dato non da poco visto che alle ultime Europee si è registrato il record negativo di più del 50% di astensione – le norme della nuova legge elettorale approvata nel 2020 confermano il calendario classico: risultati della presenza alle urne degli elettori arriveranno oggi alle ore 12, 19 e 23 (chiusura primo giorno di votazioni); domani dopo le 15 con la chiusura definitiva delle Regionali ligure.

RISULTATI ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024: LISTE E CANDIDATI PRESIDENTE, NON SOLO BUCCI E ORLANDO…

Mentre resta sempre nella scia l’inchiesta corruzione di Genova che ha portato prima all’arresto e poi alle dimissioni del Presidente Giovanni Toti (che ad inizio settembre ha deciso di patteggiare coi giudici accusando la politica e la magistratura di una maxi-inchiesta basata sul “niente”), i protagonisti veri delle prossime 48 ore di votazioni per le Elezioni Regionali Liguria 2024 secondo i sondaggi elettorali non possono che essere i liguri doc Andrea Orlando e Marco Bucci. Tanto accumunati da una profonda stima reciproca, quanto in grado di lanciarsi ogni qualsiasi accusa (politica) e invettiva in un mese molto intenso di campagna elettorale.

Dopo i tentennamenti iniziali del sindaco di Genova per via di una grave malattia che lo ha colpito da qualche mese (un cancro ai linfonodi, ndr), Bucci ad inizio settembre ha accettato la candidatura proposta dal Centrodestra di Meloni, Salvini e Tajani, con plauso anche dell’ex Governatore Toti: fin lì il Centrosinistra aveva il pieno vantaggio nei sondaggi e nei consensi regionali, essendo di fatto l’unico vero grande candidato in termini di coalizione e rappresentando una parte politica storicamente legata alle realtà locali della regione. La presenza di Bucci ha però riequilibrato la partita tanto da arrivare nei sondaggi pre-silenzio elettorale sostanzialmente alla parità esatta nei consensi con Orlando. In attesa dei risultati in arrivo da domani pomeriggio, ecco qui di seguito chi sono i 9 candidati presidente e quali liste li sostengono in queste Elezioni Regionali anticipate in Liguria del 27-28 ottobre 2024, partendo ovviamente dai due sfidanti favoriti alla vittoria finale:

– Marco Bucci (Centrodestra) sostenuto dalle liste FdI, Lega, Forza Italia, Vince Liguria, Orgoglio Liguria, Udc, Alternativa Popolare

– Andrea Orlando (campo largo progressista) sostenuto dalle liste Pd, M5s, AVS, Patto Civico Riformista (Azione), Orlando Presidente, Liguri a testa alta. Manca invece IV di Renzi che si è ritirato dopo il forte veto posto da Giuseppe Conte all’interno della coalizione

– Nicola Morra (ex M5s) candidato con Uniti per la Costituzione

– Francesco Toscano, candidato di Marco Rizzo per Democrazia Sovrana Popolare

– Alessandro Rosson, candidato di Gianni Alemmanno con “Indipendenza”

– Maria Antonietta Cella, sindaca candidata di Roberto Castelli per il Partito Popolare del Nord

– Marco Giuseppe Ferrando, Partito Comunista dei Lavoratori

– Davide Felice (no vax), candidato con Forza del Popolo

– Nicola Rollando, candidato “Per L’Alternativa” che riunisce PCI, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024 E QUANTI SEGGI VENGONO ELETTI

Ultimo focus ma non meno importante, qui di seguito le regole in “pillole” su quando, come si vota e quanti seggi vengono eletti alle Elezioni Regionali Liguria 2024: posto che nel 2020 è cambiata la legge elettorale ligure approvata dal Consiglio a guida Toti, il sistema di voto che permane a livello regionale non è molto dissimile dalle altre votazioni locali nel resto d’Italia. Si vota con turno unico a suffragio universale, senza dunque ballottaggi e con un sistema maggioritario che assegna un mini-premio di maggioranza di 6 seggi alla coalizione che uscirà vincente nei risultati in diretta da domani pomeriggio: i restanti 24 seggi (+1, il Presidente eletto) sui 31 totali sono invece distribuiti nelle quattro circoscrizioni, ovvero 13 a Genova, 4 a La Spezia e Savona, 3 a Imperia.

Come si vota in termini “tecnici” alle urne è invece materia piuttosto semplice: ricordandosi di portare documento di identità e tessera elettorale valida al proprio seggio (sono aperte tutto il weekend le sedi comunali e dell’anagrafe per poter eventualmente rinnovare “last minute” i propri documenti), è possibile votare apponendo un segno sul candidato presidente; su una sola lista (e il voto va automaticamente al presidente); su lista e presidente; su lista e presidente non collegato (ovvero, è possibile il voto disgiunto); possibile sempre apporre due candidati consiglieri regionali, valida come sempre la regola dell’alternanza di genere.