Tra le domande frequenti che accompagnano le Elezioni Regionali Liguria 2024 non può mancare quella sul come si vota e sul voto disgiunto, di cui si sente parlare in occasione di ogni tornata elettorale. Ma è possibile usufruirne alle urne oggi e domani? La risposta è affermativa in questo caso. Infatti, non sempre è consentito, motivo per il quale ci si interroga sulla possibilità di votare in questo modo e, infatti, non fa eccezione il voto ligure. Prima, però, cerchiamo di chiarire cos’è il voto disgiunto. Si tratta della possibilità di esprimere il proprio voto optando per un candidato, esprimendo al tempo stesso la preferenza per un partito diverso.

Come si vota alle Elezioni Regionali Liguria 2024/ Preferenze, come funziona voto disgiunto: la guida al voto

Questo sistema elettorale consente di esprimere due voti, uno per il partito, uno per il candidato, quindi gli elettori possono esprimere la preferenza anche per un candidato di un partito diverso da quello prescelto. In generale, è consentito per le regionali e, in riferimento alle amministrative, per le elezioni comunali ma nei comuni con almeno 15mila abitanti.

Nel caso in questione, si può votare il candidato presidente ed esprimere al contempo la propria preferenza per un partito provinciale che però non lo sostiene, ma è a supporto di un altro candidato governatore. In questo caso, dunque, il voto è assolutamente valido. Per esercitare questo tipo di voto, bisogna indicare il segno “x” su nome e cognome del candidato alla presidenza della Liguria e lo stesso segno su quello del partito non collegato al candidato governatore prescelto.

VOTO DISGIUNTO ALLE ELEZIONI REGIONALI LIGURIA 2024, COME NON SBAGLIARE: LE PRECISAZIONI SU COME SI VOTA

Chi opterà per il voto disgiunto alle Elezioni Regionali Liguria 2024 attribuirà il suo voto sia al candidato presidente scelto sia al partito indicato. La Faq per gli elettori messa a disposizione dal Ministero dell’Interno in vista di questa tornata elettorale, oltre a ribadire la possibilità di usufruire di questo tipo di voto, chiarisce che, in caso di omonimia di un candidato della lista provinciale non collegata al candidato governatore prescelto, bisogna tracciare un segno sul partito prescelto, sul candidato governatore e scrivere il cognome o il nome e cognome del candidato della lista provinciale. Altrimenti, si può molto più semplicemente tracciare un segno sul contrassegno della lista.

Ma è importante precisare che questa modalità di voto non è applicabile alle preferenze. In altre parole, non si possono scrivere nomi di candidati che fanno parte di liste diverse da quella segnata. Infine, non si possono votare due liste diverse, neppure se sostengono lo stesso candidato alla presidenza, né chiaramente due candidati governatori differenti. In questi ultimi due casi il voto non è ritenuto valido.