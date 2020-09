Elezioni Suppletive Senato 2020/ Diretta risultati: Sardegna e Veneto, come si vota

Sono presenti anche due Elezioni Suppletive al Senato nel vasto election day 2020 che coinvolge il Referendum parlamentare sul taglio dei parlamentari, 7 Elezioni Regionali e diversi appuntamenti per Elezioni Comunali di 18 capoluoghi di provincia e in 962 Comuni. Oggi 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e domani 21 settembre dalle 7 alle 15 è possibile votare per le Elezioni Suppletive al Senato in due collegi – Sardegna e Veneto – per sostituire due senatori deceduti negli ultimi mesi di questa legislatura: si tratta del voto presso il collegio uninominale Sardegna-03 e il collegio uninominale Veneto-09. Sono in tutto 467.122 per la Sardegna e 352.696 per il Veneto gli aventi diritto al voto per queste doppie Elezioni Suppletive, che succedono quelle già avvenute nel 2020 presso la Campania (eletto Sandro Ruotolo per Gruppo Misto al Senato), Lazio (eletto il Ministro dell’Economia Pd Roberto Gualtieri alla Camera) e Umbria (eletta la leghista Valeria Alessandrini al Senato).

CHI VOTA ALLE SUPPLETIVE 2020

Le Elezioni Suppletive in Sardegna dovranno sostituire il seggio vacante di Vittoria Bogo Deledda del M5s, deceduta nel marzo 2020: riguardano i territori di Sassari, della Gallura e dei comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Onanì, Onifai, Orosei, Orune, Osidda, Posada, Siniscola e Torpè nella provincia di Nuoro. Per quanto riguarda invece le Elezioni Suppletive del Veneto, il collegio al voto dovrà sostituire il seggio vacante di Stefano Bertacco (Fratelli d’Italia) che è morto il 14 giugno scorso: riguarda i seguenti comuni di Albaredo d’Adige, Angiari, Arcole, Bardolino, Belfiore, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant’Anna, Bovolone, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Casaleone, Castagnaro, Castel d’Azzano, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Cerea, Cologna Veneta, Concamarise, Costermano sul Garda, Erbè, Garda, Gazzo Veronese, Isola della Scala, Isola Rizza, Lazise, Legnago, Minerbe, Mozzecane, Nogara, Nogarole Rocca, Oppeano, Palù, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Pressana, Ronco all’Adige, Roverchiara, Roveredo di Guà, Salizzole, San Giovanni Lupatoto, San Pietro di Morubio, Sanguinetto, Sommacampagna, Sona, Sorgà, Terrazzo, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Veronella, Vigasio, Villa Bartolomea, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella.

ELEZIONI SUPPLETIVE SENATO: I CANDIDATI

I candidati nelle liste che partecipano alle due Elezioni Suppletive al Senato in questo 20-21 settembre riguardano 4 nomine in Sardegna e 3 nel Veneto: nel Sassarese e Gallura sardo il Centrodestra unito presenta il candidato Carlo Doria (Partito sardo d’Azione); Pd e M5s insieme presentano il candidato Lorenzo Corda, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Sassari in area grillina. Candidato autonomo per Italia Viva e Italia in Comune, con l’avvocato Agostinangelo Marras; da ultimo, il quarto candidato è del Partito Socialista italiano ed è il microbiologo Gian Mario Salis, direttore sanitario del laboratorio d’analisi di Sassari. Per quanto riguarda il Veneto invece, sono appunto tre i candidati alle Suppletive: Emanuele Sterzi, 59enne broker candidato dal Movimento 5 Stelle; staccato dall’alleato di Govenro troviamo il Pd che presenta il candidato Matteo Melotti. Da ultimo il Centrodestra (Lega, FdI, Forza Italia, Zaia Presidente) che presenta Luca de Carlo, coordinatore regionale Fratelli d’Italia ed ex deputato.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI SUPPLETIVE

Se i candidati e i territori sono ovviamente differenti, le operazioni per come si vota alle Elezioni Suppletive 2020 restano le medesime tanto in Sardegna quanto nel Veneto: con le urne aperte fino alle ore 15 di domani – in seguito i primi exit poll e risultati nel corso della serata di lunedì o al più tardi mattinata di martedì – si vota con mascherina sempre indossata, regole stringenti anti-Covid e tessera elettorale con carta d’identità appresso. Sulla scheda elettorale che verrà consegnata basterà contrassegnare con una “X” il proprio candidato prescelto. Gli elettori dovranno consegnare la scheda dopo il voto, piegata, al presidente di seggio il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda e a collocarla subito nell’urna. Per chi è in quarantena o ospedale Covid, è permesso il voto a domicilio ma per questo deve esser stato fatto pervenire al sindaco tra i 10 e 5 giorni prima delle votazioni una dichiarazione che attesi tale impossibilità a recarsi alle urne normali.



