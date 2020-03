Elezioni Suppletive Roma 2020/ Risultati e candidati Camera: quando e come si vota

Nel pieno dell’emergenza Coronavitus, l’Italia si riscopre nell’anno di diversi appuntamenti elettorali: oggi 1 marzo 2020 a Roma sono previste le Elezioni Suppletive del Collegio Uninominale 01 della Camera dei Deputati (Circoscrizione Lazio 1): si torna alle urne per 150mila romani per individuare il sostituto deputato che prenderà il posto di Paolo Gentiloni, eletto il 4 marzo 2018 tra le file del Partito Democratico ma ora nuovo Commissario Europeo agli Affari Economici. Si tratta del collegio di Roma centro, quello dove storicamente il Pd è più forte rispetto alle opposizioni e dove infatti l’ex Premier Gentiloni aveva avuto “vita semplice” nelle Elezioni Politiche alla Camera. Ora però il rischio più grande – come del resto visto la scorsa settimana a Napoli per altre Elezioni Suppletive al Senato (vinte dal candidato del Centrosinistra Sandro Ruotolo, ndr) – si chiama astensione: tra disaffezione politica e panico Coronavirus di questi giorni a Napoli si è presentato meno del 10% degli aventi diritto al voto e il rischio è che anche per Roma Capitale vi possa essere un calo consistente di cittadini alle urne. Per favorire l’accesso al voto, la sindaca Virginia Raggi ha reso possibile ai cittadini romani chiamati alle urne di poter circolare nella Ztl “Area Verde” nonostante il blocco traffico imposto per la Domenica Ecologica: «Nell’ordinanza che stabilisce la domenica ecologica verrà inserita una deroga ad hoc per tutti coloro che sono impegnati nei seggi e per tutti i cittadini che si recheranno alle urne: potranno circolare per raggiungere i seggi alle urne purché muniti della tessera elettorale», recita il comunicato del Campidoglio. In attesa dei risultati – seggi aperti dalle ore 7 alle 23 – ecco qui sotto un breve recap sui 7 candidati e il sistema di voto per queste Suppletive.

ELEZIONI SUPPLETIVE ROMA: I CANDIDATI

Favorito d’obbligo alle Elezioni Suppletive Roma 2020 sia per il partito di provenienza e sia per il ruolo di prestigio che ricopre è Roberto Gualtieri, ex eurodeputato Pd e oggi Ministro dell’Economia: a sostenerlo, oltre ai Dem di Zingaretti, anche Sinistra Italia, Mdp-Articolo 1, Italia Viva, Psi, Demos ed Europa Verde. I favori della vigilia sono tutti per Gualtieri anche se gli altri 6 candidati alle Suppletive proveranno a sfruttare l’effetto sorpresa e il rischio astensionismo che potrebbe non portare alle urne diversi elettori “teorici” del Pd. Per il Centrodestra corre Maurizio Leo, ex deputato An e uomo vicino alla leader FdI Giorgia Meloni: sostenuto oltre a Fratelli d’Italia anche da Lega e Forza Italia. Per il Movimento 5 Stelle concorre come candidata la vincitrice delle Parlamentarie M5s Lazio Rossella Rendina, tra l’altro unica con requisiti necessari che si è autocandidata su Rousseau. Per Potere al Popolo la candidata è Elisabetta Canitano mentre è direttamente il segretario Marco Rizzo a rappresentare il Partito Comunista. Presenti infine alle Elezioni Suppletive anche Luca Lo Muzio del Movimento Volt e Mario Adinolfi, presidente del partito Popolo della Famiglia.

COME SI VOTA ELEZIONI SUPPLETIVE LAZIO 1

Per capire come si vota alle Elezioni Suppletive alla Camera il sostituto di Paolo Gentiloni, occorre fare ricorso ancora al sistema elettorale del Rosatellum Bis anche se nei prossimi mesi è pronta una nuova legge elettorale proporzionale che ancora deve essere presentata in Parlamento. L’attuale sistema prevede, qualora vi siano dimissioni, decadimenti o decessi, il ritorno alle urne per sostituire il seggio vacante: si vota soltanto nel collegio uninominale collegio uninominale Lazio 1-01, ovvero quello di Roma Centro. Gli elettori troveranno al seggio una sola scheda che riporterà i nomi dei 7 candidati e delle liste da cui sono sostenuti: vince chi prendere il numero maggiore di voti; ricordiamo che il collegio uninominale Roma Centro chiama alle urne tutti i cittadini dei seguenti quartieri, Rione Monti, Rione Trevi, Rione Colonna, Rione Campo Marzio, Rione Ponte, Rione Parione, Rione Regola, Rione Sant’Eustachio, Rione Pigna, Rione Campitelli, Rione Sant’Angelo, Rione Ripa, Rione Borgo, Rione Esquilino, Rione Ludovisi, Rione Sallustiano, Rione Castro Pretorio, Rione Celio, Rione San Saba, Rione Testaccio, Rione Trastevere, Rione Prati, Quartiere Trionfale, Quartiere Flaminio, Quartiere Della Vittoria. I primi risultati si avranno a partire dalla mattina di lunedì 2 marzo 2020.

Qui tutte le informazioni del Comune di Roma per le Elezioni Suppletive 2020



© RIPRODUZIONE RISERVATA