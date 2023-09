Elga Enardu e Diego Daddi si sono lasciati?/ “Con le ossa rotte e il cuore a pezzi…”

Elga Enardu e Diego Daddi: il percorso a Uomini e Donne e gli ultimi rumor sulla crisi

Gli appassionati di Uomini e Donne sanno bene come il programma abbia sfornato nel tempo coppie che, ancora oggi, sono legate da un amore sincero e viscerale. Tra le liaison più romantiche occupa un posto di rilievo quella tra Elga Enardu e Diego Daddi; il loro fu un percorso atipico, vissuto in parallelo. Lei tronista, lui corteggiatore; la prima scelse Marcelo Fuentes che però le rifilò un discusso “no”. Dinamica simile per l’ex corteggiatore – ora sua compagno – che invece si rifiutò alla scelta dell’allora tronista – edizione del 2008 del dating show – Claudia Piumetto.

Uomini e donne, Alice Barisciani: "Siediti e guarda..."/ La bordata a Federico Nicotera e Carola Carpanelli

Nonostante i due percorsi separati, dopo Uomini e Donne arrivò la scintilla tra Elga Enardu e Diego Daddi; dal 2008 non si sono mai lasciati e ancora oggi vantano il merito di essere tra le coppie più longeve tra i protagonisti del dating show. Le ultime indiscrezioni social hanno però alimentato qualcosa di preoccupante. Nello specifico, l’ex tronista sarda ha pubblicato una serie di stories su Instagram che sembrano alimentare le teorie su una possibile crisi di coppia.

Gemma Galgani, Uomini e Donne/ Viaggio con Maurizio? Tina prepara biglietti e valigia...

Elga Enardu e Diego Daddi: la foto delle valigie e le parole ambigue

“Buongiorno, leggermente sconvolta ma forte; sono appena tornata a casa con Giulio e Toy. La mia unica famiglia“. Questa una delle prime condivisioni social di Elga Enardu; didascalia posta ad una foto con i suoi due cani. Come se non bastasse – come riporta Gossip e Tv – sono poi arrivate altre storie altrettanto ambigue e preoccupanti. “Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi”, ha scritto ancora sui social l’attuale compagna di Diego Daddi, il tutto postando una foto che immortala delle valigie.

GIANNI SPERTI, LITE CON AURORA TROPEA A UOMINI E DONNE/ "Ti denuncio se continui a dire che faccio..."

Ancora più diretto e argomentato è invece l’ultimo post di Elga Enardu – riportato dal portale – che avrebbe alimentato ulteriormente i rumor su una possibile crisi con Diego Daddi. “Prometto a me stessa, alla mia famiglia, che mi ama smisuratamente e a tutti voi di non mollare mai. In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia. Perché davanti al dolore si può scegliere di lasciarsi andare (comodo) o di reagire (forza)”. In ogni caso, l’ex corteggiatore non ha ancora commentato o smentito la questione; per il momento è dunque ancora tutto da decifrare ma i timori per i fan della coppia non sono pochi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA