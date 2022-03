Eliminati amici 2022 serale e pagelle 1a puntata/ Gio Montana e Alice fuori, esiti troppo scontati?

Pagelle Amici 2022 primo serale 19 Marzo: Alice e Gio Montana fuori!

Si è concluso il primo serale Amici 2022 e già due alunni sono costretti a lasciare il reality, ovvero Alice e Gio Montana. È durata pochissimo la loro esperienza al serale ma d’altronde forse ce lo si poteva un po’ aspettare. Entrambi i due erano due candidature abbastanza deboli o comunque che avevano suscitato diverse discussioni. Va sottolineato che almeno Alice ha avuto la possibilità di esibirsi due volte durante il serale Amici 2022 mostrando il suo talento (più di prospettiva che attuale), che anche se acerbo da autodidatta dava idea di avere un ottimo potenziale, non ha avuto le stesse possibilità Gio Montana. Mai protagonista del serale è stato spettatore in panchina per entrambe le due manche vinte dal suo team, Celentano-Zerbi, una prima bocciatura indiretta che ha evidenziato ancora una volta quanto la sua presenza alle fasi finale di Amici 2022 non fosse del tutto adeguata. Il singolo portato da Gio Montana è una vera hit, peccato non averlo potuto sentire maggiormente in questo primo serale. (Alice voto 5, Gio Montana 7).

Ottima l’idea di confermare la giuria, Celentano vs De Martino oramai un classico di Amici

Maria De Filippi conferma una collaudata giuria con De Martino, Stash e Emanuele Filiberto un mix tra esperienza e simpatia. I toni restano sempre molto pacati e la queen ottiene l’effetto voluto ovvero meno stress sui concorrenti del serale Amici 2022 e critiche più costruttive. Per gli amanti delle litigate trash devono arrendersi al solo siparietto De Martino-Celentano riguardo al concezione della fisicità dei ballerini e ballerine. Questa è la solita battagli che la professoressa porta avanti da anni oramai ad Amici raccogliendo sempre grandi attacchi dai colleghi. Una cosa è certa parlare di certi temi in prima serata condannando qualche chilo di troppo su un fisico di una donna non è un bel messaggio e forse chiederebbe un luogo diverso. Gli eccessi non sono mai graditi ma qualche critica più pungente renderebbe la serata più godibile e vivace (Voto giuria 6).

Tra i momenti migliori del serale Amici 2022 sicuramente il duetto Calma-LDA, i due hanno un’ottima intesa e l’effetto finale è veramente gradevole e siamo sicuri non sarà l’ultimo esperimento che la ditta Celentano Zerbi (2 vittorie su 3 gare una bella dimostrazione di forza) (Voto 8)

