Ieri, mercoledì 8 gennaio, è andata in onda una delle puntate più esplosive di quest’edizione del Grande Fratello. Alfonso Signorini ha rimproverato duramente i coinquilini a seguito delle liti scioccanti avvenute durante la settimana nella Casa. In particolare, Alfonso e gli autori hanno deciso di dare un provvedimento disciplinare ad Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, mandandole in nomination d’ufficio. Jessica, però, non ha accettato questa sanzione, non ritenendosi sullo stesso piano di Helena, che le aveva lanciato un bollitore addosso. In segno di protesta, la cantante ha quindi deciso di abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Chiara Cainelli indecisa tra Alfonso D'Apice e Emanuele Fiori/ I suoi dubbi, chi sceglierà?

Ma Helena e Ilaria non sono state le sole a finire al televoto. Verso la fine della puntata si sono svolte le consuete nomination, e i concorrenti più votati nella Casa sono risultati essere Tommaso Franchi, Shaila Gatta e Luca Calvani. Il televoto, che porterà ad un’eliminazione nella prossima puntata, coinvolge quindi Shaila, Ilaria, Helena, Luca e Tommaso: cinque concorrenti molto forti, ciascuno sostenuto da un numeroso gruppo di fan. Pur essendo Ilaria considerata da molti come la più debole, c’è un fattore che potrebbe ribaltare la situazione.

Grande Fratello, concorrenti protestano per il provvedimento: furia web/ "Scostumati, no rispetto per autori"

Eliminato Grande Fratello: Shaila Gatta uscirà? Il piano delle fan di Helena Prestes

A quanto pare, le fan di Helena Prestes e delle Zelena – la ship tra Helena e Zeudi Di Palma – si stanno mobilitando in massa per votare contro Shaila Gatta. Helena stessa ha da sempre manifestato la sua antipatia nei confronti della ballerina, un sentimento che negli ultimi giorni ha raggiunto il culmine, al punto da dichiarare apertamente il desiderio di vederla fuori dalla Casa. Tra i concorrenti ancora in gioco, inoltre, Shaila sembra essere la rivale più diretta di Helena nella corsa alla vittoria finale, grazie al suo numeroso fandom, gli “Shailenzo“, fan della relazione con Lorenzo Spolverato.

Mariavittoria Minghetti 'tradisce' Jessica Morlacchi e fa pace con Helena al GF/ "Sei vera": confronto choc

Sui social, i fan di Helena hanno iniziato a organizzarsi in gruppi, unendo le forze per eliminare quella che considerano la “nemica” della loro beniamina. L’obiettivo è chiaro: far uscire Shaila Gatta e lasciare Helena da sola nel reality con Lorenzo, una situazione che, secondo molti, potrebbe mettere in grande difficoltà Shaila, notoriamente gelosa del rapporto tra i due. Di conseguenza, la ballerina sembra essere seriamente a rischio eliminazione, considerando che Helena, soprattutto grazie alla sua speciale amicizia con Zeudi, ha guadagnato un grande seguito di fan in tutto il mondo. Sarà davvero Shaila la prossima eliminata del Grande Fratello? Chissà…