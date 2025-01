Helena Prestes triste dopo la puntata che ha visto l’addio di Jessica Morlacchi al Grande Fratello: lo sfogo

L’abbandono di Jessica Morlacchi alla Casa del Grande Fratello è stato un vero e proprio colpo di scena. Piuttosto che accettare il provvedimento disciplinare che l’ha messa allo stesso piano di Helena Prestes, la cantante ha preferito lasciare la Casa e chiudere così il suo percorso. Un’uscita di scena che ha spiazzato pubblico e concorrenti, e che ha fatto riflettere anche la stessa Helena. Dopo la puntata, la modella brasiliana si è messa in disparte per riflettere sull’accaduto, per poi sfogarsi con l’amica Zeudi Di Palma.

In lacrime, Helena si è detta triste per tutto quello che è successo. Zeudi ha però cercato di consolarla, dicendole che non era certo colpa sua se Jassica Morlacchi ha abbandonato il Grande Fratello. “Non mi tormento ma qua c’è tanto tempo per pensare”, ha replicato allora la modella, ancora provata dalla serata. Le due si sono poi abbracciate, un gesto che ha rincuorato Helena, al punto da dire all’amica: “Grazie di esistere!”

Zeudi e Helena di nuovo vicine al Grande Fratello

D’altronde, chi ha seguito il Grande Fratello sa che tra Helena e Zeudi è nata un’amicizia molto speciale, qualcosa di più di un semplice rapporto confidenziale. Tra le due è infatti scattato anche un bacio, eppure, negli ultimi giorni, c’è stato tra loro un allontanamento, a cui ha fatto seguito un riavvicinamento di Helena a Javier Martinez che ha indispettito non poco Zeudi. Dopo la puntata, la napoletana ha però preferito fare un passo in direzione di Helena: un gesto che la brasiliana ha apprezzato e che sembra abbia avuto il risultato di portare ad una tregua, forse definitiva, tra le due ragazze.