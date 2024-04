Eliminato Isola dei famosi 2024, chi è?/ Chi rischia di uscire tra Peppe, Samuel, Luce e Khady: sondaggi

Isola dei famosi 2024, chi sarà eliminato? Chi rischia tra Peppe, Samuel, Luce e Khady?

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata dell’Isola 2024 ed si scoperto chi tra i quattro naufraghi in nomination Samuel, Joe, Luce e Artur è stato il più votato. Il televoto ha graziato i primi due mentre l’ex attrice hard e il modello si sono sfidati in una prova di resistenza e Dainese ha avuto la meglio. E dopo le nomination di tutti i naufraghi ed il voto del leader Edoardo Stoppa a rischio eliminazione all’Isola dei famosi 2024 ci sono Peppe Di Napoli, Samuel Peron, Khady Gueye e Luce Caponegro.

E nonostante il televoto sia aperto da poche ore stando a quanto riportano i primi sondaggi su siti, forum e social, si può già fare una prima stima su chi è il favorito e chi invece rischia di essere il primo eliminato dall’Isola dei famosi 2024 tra Peppe Di Napoli, Khady Gueye, Luce Caponegro e Samuel Peron. Al momento la favorita per il pubblico sembra essere Khady Gueye. La modella ventiseienne nata in Senegal è la preferita dal pubblico con il 38,56% di voti a favore, seguita da Luce Caponegro con il 29.41% e da Samuel Peron con il 19.61. A notevole distanza c’è Peppe Di Napoli con solo il 12,42% di preferenze.

Eliminato dell’Isola dei famosi 2024: Peppe Di Napoli il meno votato nei sondaggi

Spulciando tra i sondaggi di vari forum, siti e social che ha raccolto anche il sito Biccy, si scopre chi tra i naufraghi rischia di essere eliminato dall’Isola dei famosi 2024 nella puntata di lunedì 15 aprile 2024. Il più a rischio in tutti i sondaggi è Peppe di Napoli. Addirittura nel sondaggio aperto da Biccy su X (ex twitter) il pescivendolo star di TikTok ha ottenuto solo il 4,3% di preferenze nel televoto con la domanda ‘chi vuoi salvare’ mentre gli altri tre naufraghi in nomination hanno ottenuto percentuali notevolmente maggiori, 27,1% per Samuel Peron, il 28,6% per Luce Caponegro e ben il 40% per Khady Gueye.

Insomma non c’è storia, per i sondaggi il primo eliminato dell’Isola dei famosi 2024 è Peppe Di Napoli, sarà davvero così? Nel frattempo la puntata di ieri del reality di Canale5 è stata contraddistinta da molti colpi di scena, come Vladimir Luxuria che ha annunciato che non ci sarà una seconda spiaggia come possibile salvezza per gli eliminati.











