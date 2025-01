Eliminato MasterChef 14, arriva la Red Mystery Box: chi uscirà?

Torna stasera, giovedì 2 gennaio 2025 una nuova puntata di MasterChef 14 con un episodio ad alta tensione. Dopo il pressure test a tema polpette che ha visto l’eliminazione di Giulio si passa alla Red Mystery Box che metterà a dura prova gli aspiranti chef. La “scottatura” iniziale con l’uscita di scena del primo concorrente ha fatto calare la paura: d’ora in poi i cuochi dovranno impegnarsi il doppio per rimanere nel programma. Si sa, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli non perdonano e ad ogni errore, si va a casa.

Perchè Giorgio Locatelli ha chiuso il suo celebre ristorante di Londra?/ “C’è tristezza, non dipende da me…”

Chi è l’eliminato di MasterChef 14 di oggi 2 gennaio 2025? Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Ed è per questo che alla quarta puntata si parte con la Red Mystery Box, un rosso che incute paura ma che cela anche quello che dovrebbe muovere i concorrenti di MasterChef Italia: la passione. Di seguito, i peggiori fra i cuochi saranno sottoposto al “terribile” Pressure Test ed è proprio in quel momento che qualcuno di loro potrebbe segnare il suo destino nel talent di cucina.

Masterchef Italia 14, 4a puntata/ Diretta ed eliminati: la Red Mystery Box e le "riserve" Sara e Pino

MasterChef 14, le prove di stasera 2 gennaio 2025: esterna e Pressure Test

Da quest’anno a MasterChef 14 ci sono anche due riserve, che sono pronte ad entrare per sostituire qualcuno dei concorrenti. Si tratta di Pino e Sara, che attendono che i cuochi facciano il passo sbagliato per prendere il loro posto. E questa sera 2 gennaio 2025 le sfide saranno durissime: oltre alla Red Mystery Box, gli aspiranti chef dovranno affrontare una difficile prova in esterna al Parco Terme di Boario, dove ad attenderli ci saranno tante coppie innamorate pronte a festeggiare l’anniversario del loro matrimonio assaggiando i piatti dei ragazzi. La brigata che perde dovrà poi vedersela con i giudici al termine della sfida.

Antonio Mazzola, che fine ha fatto dopo MasterChef?/ Sogno infranto: "Costretto a uscire dall'Italia..."

Chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli decideranno chi tra i concorrenti sarà il peggiore e quindi dovrà abbandonare per sempre il sogno di vincere MasterChef 14. Chi tra i cuochi meriterà di restare? E chi invece sarà eliminato in questa serata su Sky Uno? Per vedere la serata dal “colore rosso” di oggi giovedì 2 gennaio è possibile collegarsi in streaming su NOW dopo aver effettuato l’abbonamento, ma gli episodi vengono trasmessi anche su Sky Go oltre alla consueta messa in onda dalle 21.15 su Sky Uno. Curiosi di scoprire chi potrà continuare il suo percorso nel programma?