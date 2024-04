ELIMINATO SESTO SERALE AMICI 2024: CHI È?/ Martina e Sofia al ballottaggio finale, Holden salvo per un pelo

Amici 2024, chi è l’eliminato del sesto serale?

Ballottaggio di fuoco quello del sesto serale di Amici 2024. Le anticipazioni riportate da SuperguidaTv, attraverso Amici News, ci svelano un ballottaggio del tutto inedito e sorprendente, perché in eliminazione sono finiti Holden (del team Zerbi-Celentano), Martina (Todaro-Pettinelli) e Sofia (Cuccarini-Lo). Il primo a finire eliminazione è stato proprio Holden, ma è stato anche il primo ad essere salvato durante la sfida finale a tre.

Amici 23 Serale 2024/ Anticipazioni registrazione ed eliminato 27 aprile: primo ballottaggio per Holden!

Altalene è il titolo del brano che gli ha assicurato il ritorno in gara, lasciando in eliminazione Sofia e Martina. Le due concorrenti si sono nuovamente sfidate ma solo in casetta hanno conosciuto il nome dell’eliminato del sesto serale di Amici 2024. Una sfida molto dura, probabilmente la più difficile andata finora in scena al serale. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Amici 2024: Holden conquista Lazza / La reazione alla cover di "Morto mai"

I concorrenti a rischio

Chi sarà l’eliminato del sesto serale di Amici 2024? Si stringe sempre più il cerchio dei concorrenti rimasti in gara, e ogni eliminazione diventa per giuria e professori più difficile e pesante. Nel corso del quinto serale gli eliminati sono stati due: Lil Jolie, battuta da Sarah, e Gaia De Martino, battuta ancora una volta da Sarah, che ha superato due ballottaggi per l’eliminazione consecutivi.

Al momento, gli allievi rimasti in gara ad Amici 23 sono: Holden, Petit, Marisol e Dustin per la squadra Zerbi-Celentano; Sarah, Mida e Sofia per la squadra di Cuccarini ed Emanuel Lo; Martina per la squadra di Pettinelli e Todaro. Gli eliminati, finora, sono stati: Ayle, Kumo, Lucia, Nicholas, Giovanni, Lil Jolie, Gaia. Chi sarà il prossimo eliminato?

Amici, Sissi Cesana è tornata con l'ex fidanzato dei Bnkr44?/ L'indizio dopo l'addio a Dario Schirone

A rischio un concorrente della squadra Zerbi-Celentano ad Amici 23? Il pronostico

Visto l’andamento dell’ultima puntata, sembra abbastanza chiaro che, qualora finirà in eliminazione, Sarah potrebbe questa volta non scampare al giudizio di Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, finendo per essere l’eliminato definitivo del sesto serale di Amici 2024. D’altronde, la cantante del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo sembra esserne certa oltre che consapevole, al punto da averlo dichiarato ai compagni: “Sarò io ad uscire sabato!”

Non sono però da escludere colpi di scena, qualora il team CuccaLo riuscisse a vincere tutte le manche della serata, aggiudicandosi la salvezza completa. In quel caso significherebbe che almeno due allievi del team di Zerbi-Celentano finirebbero al ballottaggio per l’eliminazione, visto che, se anche il team di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro perdesse, potrebbe accadere un’unica volta, essendo Martina l’unica allieva della squadra rimasta in gara.

Amici 2024, anche Martina rischia l’eliminazione? Cosa potrebbe accadere alla squadra Pettinelli-Todaro

Un ipotetico ballottaggio in questo caso potrebbe vedere, dunque, Martina, un ballerino e un cantante del team Zerbi-Cele. Difficile che ad uscire sia uno dei due cantanti (Petit e Holden), dati ormai per finalisti certi, dunque l’eliminato del quinto serale di Amici 2024 potrebbe essere il ballerino (Dustin?), o addirittura Martina. In questo secondo caso, la squadra di Pettinelli-Todaro verrebbe definitivamente eliminata e esclusa dalle prossime puntate del serale di Amici 23.

Un’ipotesi, questa, effettivamente difficile, essendoci ancora un po’ di puntate prima della finale di Amici 2024. Ciò restringe dunque il campo al team Zerbi-Celentano.

L’Eliminato del sesto serale di Amici 23 è tra Sarah e Sofia?

Ultima ipotesi sull’eliminato del sesto serale di Amici 2024, e probabilmente più plausibile di quella precedente, è che al ballottaggio finiscano allievi di Zerbi-Celentano e Cuccarini- Emanuel Lo. Sarah potrebbe non essere l’unica della sua squadra a finire a rischio eliminazione: l’allieva potrebbe essere raggiunta al ballottaggio da Sofia (o Mida, ma il caso appare meno probabile). In caso di sfida per l’eliminazione con un elemento del team Zerbi-Cele (ma anche con Martina), appare quasi certo che l’eliminato sarà una tra queste due allieve.











© RIPRODUZIONE RISERVATA