Elisa Isoardi, gaffe su Instagram/ “Così mostri dati sensibili!”, e cancella la foto

Elisa Isoardi protagonista di un nuovo caso social. La conduttrice della Prova del Cuoco ha pubblicato una foto che ha fatto discutere su Instagram. Niente di scioccante, potremmo definirla una piccola gaffe. Il caso si è aperto quando ha pubblicato gli auguri per la figlia della giornalista enogastronomica Paola Gula, nonché giudice del programma che conduce. La ragazza, Margherita Bernardi, ha raggiunto infatti un importante traguardo: ha ottenuto la patente di guida. «Bravaaaaaaa! Teoria e pratica buona la prima!», ha scritto Elisa Isoardi. E poi ha fatto una battuta: «Finalmente potrai accompagnarmi all’aeroporto quando verrò a Cuneo…. ultimamente ho notato una moria di volontari». La ragazza non ha tardato a ringraziarla per gli auguri, infatti nelle sue Instagram Stories compare il messaggio «quando vuoi», in riferimento ai passaggi in aeroporto. Ma allora cosa c’è di male in questa foto al punto tale da far scoppiare una polemica sui social?

ELISA ISOARDI, GAFFE SU INSTAGRAM. E CANCELLA LA FOTO…

I motivi sono due. Innanzitutto Elisa Isoardi ha condiviso la foto della patente della figlia Paola Gula senza omettere o coprire i dati della ragazza, dati sensibili peraltro. I followers glielo hanno fatto subito notare con decine di commenti. E la conduttrice della Prova del Cuoco, che evidentemente si è accorta della gaffe commessa, ha quindi cancellato il post e ha ripubblicato gli auguri tagliando la foto. Ora infatti compare quella della patente a “metà”, cioè la parte con la foto della persona in questione. «Nella foto di prima si vedeva il numero della patente e tutti i dati personali. Brava, complimenti», uno dei commenti che ora appaiono sotto il post. Non ha ancora fatto lo stesso Paola Gula, mamma della neopatentata. Ma il post di Elisa Isoardi ha sollevato un vespaio di critiche anche per la richiesta dei passaggi in aeroporto. Una battuta che non tutti hanno apprezzato. Ma del resto mettere d’accordo tutti è impossibile.





© RIPRODUZIONE RISERVATA