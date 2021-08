ELISA ISOARDI/ Su Raimondo Todaro: “La nostra storia è stata un romanzo vero”

“La nostra storia è stata un romanzo vero”. Elisa Isoardi torna protagonista con Raimondo Todaro de Il meglio di Da noi… a ruota libera. La conduttrice esordisce con questa battuta, con cui lascia intendere molte cose circa il suo rapporto con il ballerino catanese. In primis, la definisce ‘romanzo’ perché è stata appunto ‘romanzata’, cioè attorno alla loro relazione sono state dette molte cose spesso anche non vere. I due, per esempio, non sono mai stati insieme. È vero, si dice che il matrimonio con sua moglie sia in crisi, ma ciò non toglie che Todaro sia comunque molto ‘devoto’ alla sua famiglia e in particolare a sua figlia Jasmine. “Raimondo è un papà pazzesco, lui è devoto a Jasmine, per quanto ho potuto conoscerlo”, sottolinea la stessa Elisa. Per poi aggiungere: “Noi abbiamo ballato, ballato, ballato e non abbiamo avuto modo di conoscerci in profondità”. Quest’intervista, però, rappresenta l’occasione giusta per farlo: Francesca Fialdini manda in onda un filmato in cui vediamo un giovane Todaro che balla con la sua partner di allora. Ebbene: iniziò a frequentare la scuola di ballo proprio perché s’innamorò di una ragazzina, Gaia, ballerina anche lei. (agg. di Rossella Pastore)

Elisa Isoardi è una delle ospiti della puntata di Da noi… a ruota libera in replica oggi su Rai1. Al momento, la conduttrice sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna in compagnia di un’amica, con cui ha vissuto anche una piccola disavventura al largo di Golfo Aranci. Durante il loro ultimo pomeriggio di relax in acqua, infatti, Elisa ha dovuto far fronte a un problema a carico dell’imbarcazione che lei stessa ha spiegato in alcune storie di Instagram. Il mare, qualche giorno fa, era particolarmente mosso, e così la furia delle onde ha contribuito a far staccare un parabordo dalla fiancata dello yacht. Accortasi di ciò, la conduttrice non ci ha pensato due volte prima di tuffarsi in acqua per recuperarlo. È stata un’impresa per certi versi coraggiosa, che ancora una volta Elisa ha voluto documentare nelle storie. “Abbiamo recuperato il parabordo che stava arrivando a Golfo Aranci”, ha commentato in seguito sempre su Instagram. Il galleggiante è stato prontamente rimesso al suo posto.

Quanto alla vita privata, Elisa Isoardi appare poco propensa a rendere noti troppi dettagli circa le sue frequentazioni attuali. I suoi trascorsi sentimentali sono stati piuttosto travagliati, e attualmente la Isoardi preferisce mantenere un certo riserbo su questo tema. L’ultimo fidanzato ufficiale di cui si ha notizia è Alessandro Di Paolo, imprenditore molto conosciuto nel mondo del jet set che Elisa ha frequentato intorno al 2019. Poi più nulla: non si sa se abbia avuto altre storie dopo l’allontanamento da Di Paolo, o se invece sia rimasta single come effettivamente la descrivono le cronache di oggi. La scoperta della relazione con Alessandro era stata uno scoop di Diva e Donna: da un anno a questa parte, invece, Elisa appare sempre più di rado sui vari tabloid.

In molti hanno ipotizzato che Elisa Isoardi voglia nascondere la sua nuova fiamma memore delle esperienze negative del passato. Elisa potrebbe aver cambiato idea sull’opportunità di condividere il nome del fidanzato, per esempio, per proteggere la sua privacy. Ovviamente però si tratta solo di illazioni: la Isoardi non è mai intervenuta su questo argomento, se non per smentire i numerosi gossip che la volevano legata ad altri volti noti del mondo dello spettacolo.

I rumor su Elisa e sulla sua vita privata tengono banco ancor oggi, anche se le notizie su presunti ‘nuovi sviluppi’, in questo periodo, scarseggiano. Alcuni vedono come un ‘indizio’ le foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice, che in uno degli ultimi scatti è apparsa pensierosa mentre guardava di lato verso un soggetto sconosciuto. “Chi va là”, ha scritto nella didascalia… ma il suo nuovo fidanzato potrebbe nascondersi persino dietro la fotocamera: che sia stato proprio lui a scattarle questa e le altre foto presenti sul suo profilo? Si attendono conferme.

