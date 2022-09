Elisa Isoardi: “Morte mia nonna? Era una capo famiglia”/ “Mamma è anche un papà”

Elisa Isoardi, volto noto di casa Rai, intervistata oggi da I Fatti Vostri durante il consueto “caffè” di Salvo Sottile. Le prime parole sono per i suoi esordi nel mondo dello spettacolo dopo aver partecipato a Miss Italia, edizione tra l’altro condotta da Fabrizio Frizzi: “Studiavo da geometra poi ho studiato da teatro, Miss Italia è stata l’inizio della mia carriera, sono contenta di aver iniziato da li. Non c’erano i social, e Miss Italia era una bella vetrina ed era dignitoso, con costume intero descrive quegli anni lì. Poi comunque ho continuato a studiare e a 17 anni non mi è più successo nulla…”.

Elisa Isoardi: "Sono innamorata da 8 anni, mi ha scelto lui"/ Ecco di chi si tratta…

Sulla mamma: “Mi ha fatto da mamma, da papà, da tutto – ha raccontato Elisa Isoardi – una donna molto forte e montanara, la montagna è l’Italia, noi siamo persone che arrivano da la, forti, dure e quando si aprono ti danno il cuore”. Su ‘memè’, Elisa Isoardi ha raccontato: “E’ la mia nonna, non c’è più, se ne è andata, quello è stato il giorno in cui ci ha lasciati (dice riferendosi ad uno scatto sui social pubblicato dalla stessa, mandato in onda da I Fatti Vostri ndr), ci ha lasciati una matriarca, una capo famiglia, in montagna sono le donne che portano avanti tutto. La nonna è la prima, poi c’è mia mamma, e poi ci sono io”.

Elisa Isoardi, dalla storia con Salvini ai reality show/ Il lutto per nonna Lucreazia

ELISA ISOARDI: “MOLTO LEGATO ALLA MIA FAMIGLIA”

“Sono molto legato alla mia terra e alla famiglia, ho anche tre nipoti, sono una mamma mancata, me li ha regalati mio fratello, Valentina, Emily e Alessio. Quest’anno è venuto giù due mesi da me mio nipote, al mare di Roma, Gli ho chiesto se gli piaceva leggere o fare sport, non gli piaceva, quindi l’ho mandato a lavorare, a fare il meccanico, si deve fare così con i ragazzi”.

Sulla sua carriera: “Franco di Mare e Guido Barlozzetti mi hanno aiutato nei miei esordi, ho avuto al mio fianco molti grandi”. Quindi sulla sua nuova avvenutra in tv, ‘Vorrei dirti che’: “Un programma – chiosa Elisa Isoardi – che parla di sentimenti, ed emozioni, non parla soltanto di cucina va in onda domenica pomeriggio su Radi Due”.

Elisa Isoardi, è morta la nonna Lucrezia/ Il tenero addio: “Ciao Memè, nonnina mia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA