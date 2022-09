Elisa Isoardi: “Sono innamorata da 8 anni, mi ha scelto lui”/ Ecco di chi si tratta…

Elisa Isoardi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Da noi… a ruota libera”, trasmissione di Rai Uno condotta da Francesca Fialdini e andata in onda nel pomeriggio di oggi, domenica 18 settembre 2022. In primis, le due si sono scambiate un lungo abbraccio, in quanto hanno svelato di essere molto amiche e di esserci reciprocamente l’una per l’altra. Ma Isoardi vanta anche un’altra amicizia speciale: “Io e Gianna Nannini ci siamo conosciute a una degustazione di vini e da allora non ci siamo più lasciate, come fanno le vere amiche. Nei momenti del bisogno lei c’era e a lei devo un grazie per tutto”.

Dopodiché, Elisa Isoardi ha svelato di essere innamorata, cogliendo di sorpresa il pubblico presente in studio. In particolare, la cuneese ha detto che “il mio grande amore mangia la carne, ama molto i secondi, come il bollito piemontese. Ci siamo conquistati a vicenda, lui ha scelto me. È un tipo deciso, ti fa capire tutto, ti ascolta e ti dà amore… È il mio cane Zenit! Stiamo insieme da otto anni”.

ELISA ISOARDI: “MI EMOZIONO ATTRAVERSO LE EMOZIONI DEGLI ALTRI”

Nel prosieguo del programma, Elisa Isoardi ha parlato di cucina, evidenziando che la percezione olfattiva è quella più ancestrale che l’essere umano abbia, tanto che un piatto può evocare ricordi antichi. L’odore del formaggio Castelmagno, ad esempio, a lei evoca la sua terra (la provincia di Cuneo), il ricordo di sua nonna Lucrezia, mancata la scorsa settimana, mentre il supplì le rammenta “la parte del teatro, della scuola, che mi ha portato qui in televisione”, dopo che a 16 anni si era trasferita a Roma per studiare.

Ma Elisa Isoardi è una persona che vive di emozioni? “Mi emoziono per i racconti, mi emoziono attraverso le emozioni degli altri. Quando vedo le persone che piangono su qualcosa che li ha toccate, io mi emoziono mediante i loro sentimenti”.











