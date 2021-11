Elisa Isoardi, tutti gli ex/ “Matteo Salvini? La storia più bella della mia vita”

Elisa Isoardi, tutti gli ex fidanzati della conduttrice televisiva che per diversi anni è stata legata al Leader della Lega Matteo Salvini. Sicuramente la relazione con Matteo Salvini è quella che ha destato più interesse da parte del pubblico e del mondo del gossip; una storia d’amore terminata forse per un tradimento stando a quanto raccontato dalla ex conduttrice de La prova del cuoco. Una cosa è certa: Elisa Isoardi parlando della storia con Salvini l’ha definita “la storia più bella della mia vita”. Ma che in rapporti sono oggi la Isoardi e il leader della Lega? A chiarire ogni dubbi ci ha pensato proprio la conduttrice che, ospite di “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone ha raccontato: “ci sentiamo poco, quando ripenso a quella storia penso al fatto che comunque sia andata bene così, che gli errori sono stati da parte di entrambi come tutte le storie. Ma ci ripenso con serenità adesso”.

Genitori Elisa Isoardi/ Il rapporto con mamma Irma e il legame ritrovato con il papà

Non solo, la Isoardi parlando proprio della sua storia passata con Salvini ha aggiunto: “è stata una storia molto importante”. Tanta gioia e amore, ma non sono mancati i rimpianti: “ne ho tanti, riguardanti il rapporto di coppia: avrei potuto esserci di più, avrei potuto parlare di più, avrei potuto affrontare determinati argomenti e forse non ero pronta per altri”.

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato?/ Impazza il gossip con ex genero di Mara Venier

Elisa Isoardi e la storia con Matteo Salvini: perché si sono lasciati?

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi sono stati una coppia per tre lunghi anni. Dal 2015 al 2018 hanno fotto coppia fissa, ma come mai si sono lasciati? Intervistata nel programma radiofonico “Un Giorno da pecora” Elisa aveva svelato alcuni retroscena inediti sulla fine della storia con Salvini: “conoscevo la sua password, controllavo il suo cellulare, ma lui non lo sapeva. Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare. Lui calmo, io ho spaccato tutto”. Possibile che la storia sia finita per un tradimento? Nessuno dei due ne ha mai parlato, ma non ha neppure smentito la cosa, anche se la Isoardi ha poi aggiunto “siamo stati entrambi ingombranti l’uno per l’altro secondo me”.

Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo?/ Anello di smeraldo e...

Dopo la fine della lunga storia d’amore con Matteo Salvini, Elisa Isoardi è stata single a lungo prima di iniziare una nuova storia con Alessandro Di Paolo. La relazione con l’imprenditore è iniziata e terminata nel giro di poco tempo con la Isoardi che raccontò: “tra noi è finita perché i tempi non erano maturi. Ma Alessandro c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro amico”. Poi la conduttrice ha partecipato al dance show “Ballando con le Stelle” e in tanti hanno pensato che potesse esserci del tenero con il ballerino professionista Raimondo Todaro, anche se la coppia ha sempre smentito la cosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA