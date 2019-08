Elisa/ Le rivelazioni sul marito Andrea Rigonat… (La notte della Taranta)

Elisa è pronta a scendere in campo anche ne La notte della Taranta che andrà in onda su Rai2 a fine mese, il 24 agosto, con la conduzione in coppia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. L’interprete manca in tv ormai da un po’ e i suoi fan, soprattutto quelli abituati a viverla giorno dopo giorno ad Amici un paio di anni fa, sentono davvero tanto la sua mancanza. Rimane il fatto che Elisa salirà sul palco di questa storica notte pugliese ma questa non sarà l’unica occasione di vederla visto che si è detta pronta a tornare in pista con le sue canzoni ma non i grandi successi bensì novità importanti. Lei stessa nei giorni scorsi, sui social, ha scritto: ““Sono in missione a scrivere in uno studio qui a Londra” con tanto di foto proprio in strada nella capitale. Ma di cosa si tratta? Lei stessa poi ha spiegato di essere pronta ad entrare nello studio di registrazione per iniziare a lavorare a quello che possiamo pensare sia il suo nuovo disco.

ELISA E LE RIVELAZIONI SUL MARITO ANDREA RIGONAT

Tra una registrazione e l’altra, Elisa si dedica alla sua famiglia che l’ha seguita a Londra e così, sempre su Instagram, si mostra a passaggio con il marito Andrea Rigonat e i figli Emma Cecile e Sebastian e pubblicando alcuni scatti ha scritto: “Una bellissima giornata in giro per Londra con voi vale come tutto l’oro del mondo. Siete tutto”. Propri a proposito del marito, in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Elisa ha rivelato l’intensità del legame che li lega raccontando anche un piccolo aneddoto che riguarda l’inizio del loro rapporto: “Stiamo insieme al 2008 ma ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora”. La loro relazione è nata con il tempo ma niente tradimenti visto che l’amica di Elisa è ancora tale ma l’artista ha pensato bene di tenere a lungo segreto il suo amore: “Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori” ma quando ha capito di essere ricambiata tutto è stato in discesa.

ELISA PRONTA PER IL NUOVO TOUR

Molto presto Elisa dovrà separarsi dalla sua amata famiglia visto che è pronta a partire in tour e, in particolare, dal 25 novembre 2019 partirà alla conquista dei grandi spazi dei palasport con un nuovo tour, prodotto e organizzato da Friends and Partners. Le date sono tante ma questa scelta spingerà Elisa a mettere da parte la versione intima dei teatri per la quale ha optato lo scorso anno, per dedicarsi ad un lungo viaggio che la porterà, tra le altre città, anche a Brescia (30 novembre Brixia Forum), Bari (4 dicembre Pala Florio) e Acireale (6 dicembre Pal’art Hotel), insieme a Torino, Milano, Bologna Roma e Firenze. Le prevendite si sono aperte su ticketone.it il 9 agosto mentre sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati dal 16 agosto.



