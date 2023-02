Elisabetta Canalis “Los Angeles? Come vivere in campagna”/ “Fermata ancora in strada”

Elisabetta Canalis, di ritorno in Italia dopo la sua partecipazione alla Fashion Week di New York, vola in Italia per raccontare la sua vita negli States. La showgirl e modella è stata presente come ospite nel corso della trasmissione Stasera C’è Cattelan su Rai Due, dove ha svelato la sua routine quotidiana che conduce a Los Angeles, città dove vive assieme al marito Brian Perri e la loro figlia Skyler Eva. L’attrice non ha però fatto alcun riferimento alle voci che la vorrebbero in crisi con il marito, un chirurgo americano: che sia un possibile indizio, o soltanto la necessità di mantenere la riservatezza su una questione personale e delicata?

PERCHÉ MADDALENA CORVAGLIA E ELISABETTA CANALIS HANNO LITIGATO?/ "Non la odio, ma..."

A Los Angeles “si sta bene – ammette Elisabetta Canalis – è bella perché si ha la possibilità di tornare in Italia ogni tanto”. Sebbene lontana dalle sue origini, scherza raccontando che “la vita è molto easy, per esempio in Italia e in alcune città come Milano bisogna stare molto attenti al look, lì invece è come vivere in campagna. Non hai proprio voglia di vestirti bene, il massimo è un leggings con le scarpe da tennis”. Ma qual è la giornata tipo della showgirl? È lei stessa a svelarla ad Alessandro Cattelan: “la mia vita inizia alle 5 del mattino per via del fuso orario, perché devo parlare di lavoro con la mia agenzia. Poi porto la figlia a scuola, mi alleno, creo contenuti per i clienti e anche post per me. Faccio anche tante foto per mia figlia”.

Elisabetta Canalis e Brian Perri si sono lasciati?/Il commento di Deianira sui social

Elisabetta Canalis: “a Los Angeles sono gli italiani che mi fermano in strada”

Elisabetta Canalis racconta di spostarsi più o meno “ogni tre mesi” tra l’Italia, in cui ha le sue origini, e gli Stati Uniti, in cui risiede la sua famiglia. Ospite del programma Stasera C’è Cattelan su Rai Due rivela che “a Los Angeles sono gli italiani che mi fermano per strada”, sebbene la situazione sia molto diversa rispetto a qualche tempo fa, quando la popolarità e l’interesse del pubblico erano tali che Elisabetta Canalis aveva iniziato a patire l’interesse dei paparazzi. “Adesso i paparazzi sono molto più tranquilli – ammette infatti – in passato facevo fatica a uscire di casa ed ero molto ansiosa. Era un periodo pesante perché non ero molto contenta di avere queste intrusioni, e così ho colto l’occasione per andare negli Stati Uniti”.

A Natale mi sposo/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi e Vincenzo Salemme

Elisabetta Canalis racconta che di una sua grande passione che coltiva negli States, quella per il kickboxing. Scherzando con Alessandro Cattelan racconta che “il kickboxing mi piace molto: mi piace menare, e visto che non lo posso fare in strada… mi alleno almeno tre volte alla settimana”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA