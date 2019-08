Flavio Briatore, messaggio a Salvini/ “Io ministro? Se mi chiama al Governo, dico sì”

Flavio Briatore pronto a scendere in campo in politica: l’imprenditore apre infatti al dialogo con Matteo Salvini. L’ex team manager di Benetton e Renault recentemente si è scagliato contro il Movimento 5 Stelle, definito «nullo», mettendo nel mirino anche il premier Giuseppe Conte per il ruolo dell’Italia nelle nomine Ue. Ora, ai microfoni de Il Foglio, si dice pronto a dire la sua anche al Governo: «Potrei dire di si a Salvini, a patto di essere messo nelle condizioni di poter fare le cose. Non voglio sprecare le mie giornate in commissioni inutili e a sentire idioti che non hanno mai viaggiato in vita loro». E Briatore sottolinea di avere le idee chiare sul da farsi: «Si deve creare economia, lavoro, e investimenti. Se fosse per me, partirebbero tutti i cantieri della Tav e dello stretto di Messina».

FLAVIO BRIATORE, FUTURO DA MINISTRO? “VIA REDDITO DI CITTADINANZA”

«Il reddito di cittadinanza è una cazzata, i ragazzi vogliono lavorare», aveva dichiarato Flavio Briatore nel corso della recente assemblea di Federalberghi, pensiero confermato ai microfoni de Il Foglio: «Eliminerei il reddito di cittadinanza e darei fiducia agli imprenditori. E se diamo fiducia ai capitali esteri e tagliamo un sacco di cose inutili, il turismo potrebbe diventare l’eccellenza del nostro paese. Il mio partito? Lo vorrei chiamare Il Movimento del fare». Spesso elogiato nel corso delle sue interviste, «Salvini è preparato, è un bravo comunicatore» secondo Briatore, che evidenzia poco dopo: «Adesso fa bene a starsene un po’ fuori. Ha solo 40 anni e ha una vita davanti. Tutto quello che Matteo ha costruito con il M5s ha esaurito le buone intenzioni: non vanno d’accordo su nulla. Fa bene ad andare per la sua strada».

