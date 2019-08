ELISABETTA GREGORACI E FLAVIO BRIATORE TORNATI INSIEME?/ “Siamo coppia per Nathan”

Elisabetta Gregoraci è tornata single. La showgirl e conduttrice ha detto ‘addio’ a Francesco Bettuzzi, imprenditore di Parma che tempo fa la aveva scelta come testimonial di una linea di cosmetici. Il motivo? La presenza di Flavio Briatore! Proprio così, stando a quanto rivelato dall’imprenditore di Parma la loro storia era a tre in quanto la Gregoraci non si era mai liberata del tutto della presenza fissa di Mister Briatore. Del resto, diciamolo, è comprensibile questo rapporto continuo tra la Gregoraci e Briatore essendo stati sposati e avendo avuto un figlio insieme. Le parole di Bettuzzi però hanno nuovamente riacceso i riflettori su un possibile ritorno di fiamma tra la showgirl e l’imprenditore. E’ davvero così?

FLAVIO BRIATORE: “NON SONO TORNATO CON ELISABETTA GREGORACI”

A lanciare la bomba dell’estate 2019 è il settimanale Di Più che in copertina pubblica una foto della coppia scrivendo: ‘è di nuovo amore’ senza alcun punto interrogativo. A smentire tutti però è Flavio Briatore dalle pagine di Novella 2000. “Assolutamente no” dice Briatore su un possibile ritorno di fiamma con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che precisa: “abbiamo un figlio insieme, Nathan Falco, come genitori saremo sempre una coppia”.Riguardo la vacanza insieme al Twiga di Forte dei Marmi, Briatore ha giustamente detto: “c’era anche nostro figlio, per questo Eli tra poco mi raggiungerà qui in Sardegna dove sono venuto per seguire il Billionaire”.

FLAVIO BRIATORE: “SONO SINGLE, CON ELISABETTA GREGORACI CI VOGLIAMO BENE”

Parlando dei rapporti post matrimonio con la showgirl, l’imprenditore ha detto: “sono molto buoni, siamo uniti, ripeto, dall’amore per nostro figlio, ci vogliamo bene, molto bene, la separazione, non è stata definitiva sul fronte degli affetti”. Non c’è nessuna donna nella vita di Briatore, il suo cuore è libero come ha sottolineato dalle pagine di Novella 2000: “sono single”. Riguardo alla fine della storia della ex moglie con Bettuzzi ha detto: “sarà tutto molto più semplice, non per tornare insieme, ma per volerci bene e voler bene a Nathan Falco. Quello è il nostro primo obiettivo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA